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Hayden Panettiere, la causa della morte dell’attrice: l’incidente e le indagini in corso

La celebre attrice è morta all'età di 36 anni dopo essersi messa in viaggio col fidanzato Brian Hickerson: si parla di incidente, ecco cosa è successo

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Com'è morta Hayden Panettiere: le cause della morte dell'attrice 36enne
IPA

È morta a 36 anni Hayden Panettiere, l’attrice che ha interpretato la cheerleader Claire Bennet nella nota serie TV Heroes e ha preso parte a film di grande successo come Le parole che non ti ho detto e Quando meno te lo aspetti. Ad annunciare la drammatica notizia è stato Skip Panettiere, il padre della giovane donna, che in poche semplici parole ha raccontato tutto il suo dolore: "Era una luce incredibile e una forza della natura che ha portato amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che la conoscevano". Hayden Panettiere, la cui vita è stata segnata da eventi dolorosi, come la morte del fratello per una malattia cardiaca e le dipendenze, ha lasciato una figlia di 11 anni.

Com’è morta Hayden Panettiere? La partenza col fidanzato e l’incidente

Stando a quanto riportato da TMZ, e poi confermato dal padre della Panettiere, l’attrice è deceduta nella mattina del 16 agosto. Panettiere era partita in compagnia del fidanzato Brian Hickerson, con cui aveva una relazione complicata, e insieme si stavano spostando da Los Angeles al sud del paese, verso una meta al momento ignota. Domenica la polizia sarebbe però intervenuta per un incidente che riguardava l’attrice, di cui al momento non si conoscono le precise dinamiche e sul quale è in corso ora un’indagine. Alla notizia della morte di Panettiere, la stampa estera aggiunge che, negli ultimi tempi, l’attrice 36enne si sarebbe spesso lamentata di dolori alla schiena.

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Chi era Hayden Panettiere nella vita privata: le difficoltà dell’attrice

Mentre le indagini sulle cause della morte di Hayden Panettiere procedono, in queste ore si sono inevitabilmente accesi i riflettori anche sulla vita privata dell’attrice, oltre che sulla sua carriera televisiva e cinematografica. La 36enne, d’altronde, è spesso finita al centro del gossip, e negli ultimi anni si è spesso aperta riguardo alle sue difficoltà e al percorso di guarigione intrapreso, di cui ha parlato nella sua autobiografia "This Is Me: A Reckoning". Qui ha raccontato le difficoltà personali nate dalla fama raggiunta quando era solo una bambina, sulla maternità, sulla salute mentale e sulla perdita del fratello minore, Jansen Panettiere.

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