Harry Styles, il siparietto con Carmela di Napoli fa impazzire i fan. Ma esplode la polemica: "Tanto amore e nessun concerto" L'ex One Direction regala uno scambio di battute virale in italiano ai fan che però lo accusano di averli trascurati: cosa è successo ad Amsterdam

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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"Sei italiana, di dove sei? Napoli? Ah, Napoli. Come ti chiami? Carmela, piacere di conoscerti, tante belle cose". Poche parole, uno scambio di battute in perfetto italiano che ha scatenato i fan di Harry Styles.

L’ex One Direction nel bel mezzo del suo concerto ad Amsterdam infatti, ha notato dei cartelli scritti in italiano e ha voluto scambiare una parola con la fan che era lì ad applaudirlo. E non ha esitato, nel parlare con Carmela di Napoli, ha sfoggiare un italiano impeccabile che ha stupito molti ma soprattutto ha scatenato i tanti fan che lo amano nel Belpaese e che si rammaricano però, che nel suo tour Harry Styles non abbia programmato nemmeno un’unica tappa italiana.

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Harry Syles, amore per l’Italia ma nessun concerto: la protesta dei fan

E dire che il rapporto con il nostro paese del cantante, come certifica lo scambio di battute con la fortunata Carmela, terminato con un italianissimo "tante belle cose", è viscerale. Di più: Harry Styles infatti frequenta assiduamente da tempo e da quasi due anni vive a Roma per molti mesi dell’anno. Prima si è fatto stregare dal borgo fantasma laziale di Civita di Bagnoregio, nella Tuscia viterbese, dove ha acquistato una proprietà, poi ha preso casa a Roma, dove nell’ultimo anno e mezzo è stato avvistato moltissime volte :a passeggio per le vie del centro, a correre all’alba mentre la città si sveglia (è un runner appassionato), mentre cerca parcheggio sfidando la sorte o mentre fa la spesa al supermercato o si aggira tra le bancarelle di Porta Portese la domenica mattina come un qualunque romano. Negli ultimi mesi, è stato anche avvistato mentre passeggiava mano nella mano al chiaro di luna tra i vicoli e i localini del centro con la fidanzata Zoe Kravitz.

Al Telegraph, Styles aveva raccontato di aver deciso di trasferirsi a Roma nei mesi in cui ha compiuto 30 anni, alla ricerca di uno stile di vita diverso, di aver preso un appartamento in affitto in un quartiere diverso dal centro, su suggerimento dell’amico stilista Alessandro Michele e di aver scoperto in Italia il piacere di prendersi un caffè al bar, di godersi un pranzo con amici e, insomma, di rallentare un po’ i ritmi frenetici della vita di una pop star. Ma se il rapporto dell’ex One Direction è ormai così stretto, perché, si chiedono i fan, il cantante non ha previsto nemmeno un concerto del suo Together Together Tour 2026 in Italia? Un polemica nostrana che si accompagna a quella internazionale sui prezzi elevatissimi dei biglietti e sulla formula del tour che prevede più date in grandi capitali, e praticamente nessuna tappa in altre città anche nei paesi toccati dalla turné.

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