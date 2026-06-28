Panico al concerto di Harry Styles: il cantante si accascia sul palco e rischia di strozzarsi. Cosa è successo a Wembley Concerto di Harry Styles, la serata prende una piega improvvisa per il cantante e i fan: cosa è successo a Wembley

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Momenti di grande apprensione per Harry Styles durante la sua ultima esibizione a Londra per il Together Together Tour, dove la popstar si è sentita male sul palco mentre si esibiva davanti a decine di migliaia di spettatori. L’episodio è avvenuto allo stadio di Wembley, tappa del suo tour mondiale, e ha immediatamente scatenato la preoccupazione dei fan presenti e di quelli collegati in streaming da tutto il mondo.

Harry Styles rischia di strozzarsi a Wembley: il gesto davanti a migliaia di fan

Secondo quanto ricostruito, il cantante avrebbe accusato un improvviso malessere legato al forte caldo e allo sforzo fisico intenso dello show. Nel tentativo di rinfrescarsi, Styles ha bevuto dell’acqua ma il gesto gli avrebbe provocato un momentaneo problema: parte del liquido sarebbe "andata di traverso", facendolo tossire violentemente. In pochi secondi la situazione è sembrata peggiorare, tanto che il cantante si è portato la mano alla bocca e ha mostrato evidenti segni di affaticamento. Poco dopo, durante l’esecuzione di uno dei suoi brani più noti, As It Was, il momento finale del concerto, Harry Styles si è accasciato a terra sul palco. Il gesto ha immediatamente allarmato il pubblico, che ha temuto un vero e proprio svenimento. La scena è durata circa venti secondi: il cantante è rimasto seduto e immobile per recuperare fiato prima di riuscire a rialzarsi lentamente e riprendere il controllo della situazione.

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Paura a Londra per Harry Styles: cosa è successo dopo il caos sul palco

Nonostante lo spavento, Styles è riuscito a portare a termine la performance, chiudendo lo show e salutando i fan prima di lasciare il palco e dirigersi dietro le quinte per ricevere assistenza e riprendersi completamente. Lo staff non è intervenuto in modo evidente durante il momento critico, dettaglio che ha generato anche qualche polemica tra gli spettatori. Il video dell’accaduto ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando virale nel giro di pochi minuti. Migliaia i commenti dei fan preoccupati impazzano online. Molti hanno sottolineato anche le condizioni estreme del caldo registrato in quei giorni nel Regno Unito, con temperature eccezionalmente elevate che hanno reso lo sforzo fisico ancora più impegnativo. L’episodio, per fortuna, non ha avuto conseguenze gravi. Harry Styles, recentemente protagonista di una polemica in Italia per alcune dichiarazioni di Stefano De Martino, si sarebbe ripreso poco dopo, ma il momento di panico resta uno dei più commentati del suo tour recente.

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