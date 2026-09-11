Harry Styles a Roma nel 2027, due concerti al Circo Massimo: date, biglietti, ospiti e il rapporto (speciale) con la Città Eterna Harry Styles torna in Italia con due concerti al Circo Massimo di Roma il 7 e 8 agosto 2027. Sul palco con lui anche gli LCD Soundsystem.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Harry Styles torna in Italia e questa volta lo farà con una doppia data nella Capitale. Il cantante britannico ha annunciato che il 7 e 8 agosto 2027 salirà sul palco del Circo Massimo di Roma con il suo Together, Together Tour. Si tratta delle uniche tappe italiane del tour mondiale e ad accompagnarlo ci saranno gli LCD Soundsystem. L’annuncio, arrivato attraverso i canali social dell’artista, mette così fine alle indiscrezioni che da settimane avevano alimentato l’attesa dei fan. Roma si prepara quindi a due serate che promettono di richiamare pubblico anche dall’estero.

Harry Styles in concerto a Roma: date, location e biglietti

La scelta è caduta sul Circo Massimo, uno dei luoghi più suggestivi della Capitale per i grandi eventi musicali. Harry Styles si esibirà sabato 7 e domenica 8 agosto 2027, trasformando Roma in una delle tappe più importanti della parte europea del tour. Come riporta ANSA, quella romana sarà l’unica tappa italiana del Together, Together Tour, che nel 2027 toccherà anche città come Phoenix, Dallas, Los Angeles, Toronto, Chicago, Berlino, Parigi, Madrid, Dublino e Londra.

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Per quanto riguarda i biglietti, la prima finestra sarà riservata alla prevendita AMEX, in programma lunedì 14 settembre alle 9:00 ora locale. Gli eventuali biglietti rimasti saranno invece messi a disposizione nella vendita generale dalle 16:00 dello stesso giorno. L’attesa è già altissima, considerando la popolarità internazionale dell’artista e il fatto che Roma rappresenterà l’unica occasione per assistere ai suoi concerti in Italia nel 2027.

Il tour mondiale e l’annuncio di Alessandro Onorato

La conferma è arrivata anche dal Comune di Roma. L’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato ha celebrato sui social l’arrivo dell’artista, sottolineando la particolarità della location scelta. "Harry Styles suonerà a Roma. Tor Vergata? No. Stadio Olimpico? No. Circo Massimo!", ha dichiarato, annunciando le due serate del 7 e 8 agosto. L’assessore ha poi aggiunto che saranno concerti destinati a richiamare migliaia di persone da ogni parte del mondo. L’annuncio ufficiale arriva dopo settimane di indizi disseminati per Roma. Già nei mesi scorsi si erano rincorse le voci sulla possibile presenza di Styles nella Capitale, mentre alcuni cartelloni comparsi per le strade avevano ulteriormente alimentato i sospetti. Alla fine, gli indizi si sono rivelati corretti: la città sarà davvero protagonista del calendario 2027.

Roma occupa da anni un posto speciale nel cuore di Harry Styles, che ha più volte mostrato il suo legame con la Capitale e l’affetto per la città. Un rapporto ricambiato dai fan, che negli ultimi anni hanno seguito con entusiasmo ogni suo passaggio e che ora potranno ritrovarlo nel cuore di Roma per due serate attesissime. L’artista ha inoltre conquistato un Guinness World Records per la più lunga residency di un musicista al Wembley Stadium nell’ambito di una singola serie di concerti.

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