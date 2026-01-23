Harry Styles pubblica (finalmente) Aperture: testo, significato e il grande smacco all’Italia L'ex membro degli One Direction ha pubblicato il suo nuovo singolo, che anticipa il quarto album “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”. Poi arriverà un tour da 50 date.

Harry Styles è tornato. Con il nuovo singolo "Aperture", l’ex One Direction si rimette al centro della scena pop a tre anni e mezzo da "Harry’s House". E inaugura così la nuova era del quarto album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", in uscita il 6 marzo. Il singolo arriva insieme a un annuncio clamoroso, quello del tour mondiale di 50 concerti che porterà Styles in sette città del globo. Una festa da cui, per ora, l’Italia resta clamorosamente fuori. Ecco tutti i dettagli.

Harry Styles, il ritorno della popstar con Aperture

Harry Styles ha colto di sorpresa i fan ed è tornato. Lo ha fatto con un pezzo lontano dal recente passato, "Aperture", un brano morbido e avvolgente, costruito su un beat elegante e su una linea molto diversa dalle esplosioni pop più immediate dei singoli precedenti. Il titolo richiama l’apertura del diaframma fotografico, il foro che lascia entrare la luce nell’obiettivo: metafora perfetta per una canzone che parla di esporsi, smettere di nascondersi e accettare la propria vulnerabilità.

Da un lato, nel brano di Styles c’è l’idea che ogni spiraglio, ogni cambiamento, possa far entrare la luce nelle zone più buie. Dall’altro emerge l’accettazione di un amore che sia semplice, senza aspettative e pressione. Un messaggio che in molti hanno letto come una risposta ai fan più sfegatati: come a dire "apparteniamo gli uni agli altri, ma entro un perimetro di sicurezza".

Il testo e la traduzione di Aperture di Harry Styles

Ecco il testo integrale di "Aperture":

It’s best you know what you don’t

Aperture lets the light in

It’s best you know what you don’t

Aperture lets the light in

We belong together

It finally appears it’s only love

We belong togethеr

We belong togethеr

It finally appears it’s only love

We belong together

In no good state to receive

Go forth, ask questions later

Trap doors, you’re toying with me

Dance halls, another cadence

It’s best you know what you don’t

Aperture lets the light in

We belong together

It finally appears it’s only love

We belong together

It finally appears

We belong together

It finally appears it’s only love

We belong together

I won’t stray from it

I don’t know these spaces

Time won’t wait on me

I wanna know what safe is

I won’t stray from it

I don’t know these spaces

Time won’t wait on me

I won’t stray from it

I don’t know these spaces

Time won’t wait on me

I wanna know what safe is

I won’t stray from it

I don’t know these spaces

Time won’t wait on me.

Qui invece la traduzione in italiano:

Non fare prigionieri per me

Mi dicono che stai salendo di livello

I drink mi arrivano dritti alle ginocchia

Sono convinto, ne uscirò pulito

Ne uscirò pulito

Non ho più assi nella manica

Fine dei giochi, giudica il giocatore

Codici temporali e scene di Tokyo

Cattivi ragazzi, è complicato

È complicato

È meglio che tu sappia ciò che non sai

L’apertura lascia entrare la luce

È meglio che tu sappia ciò che non sai

L’apertura lascia entrare la luce

Apparteniamo l’uno all’altra

Sembra finalmente che sia solo amore

Apparteniamo l’uno all’altra

Apparteniamo l’uno all’altra

Sembra finalmente che sia solo amore

Apparteniamo l’uno all’altra

In condizioni pessime per ricevere

Vai avanti, fai domande dopo

Botole, stai giocando con me

Sale da ballo, un’altra cadenza

È meglio che tu sappia ciò che non sai

L’apertura lascia entrare la luce

Apparteniamo l’uno all’altra

Sembra finalmente che sia solo amore

Apparteniamo l’uno all’altra

Sembra finalmente

Apparteniamo l’uno all’altra

Sembra finalmente che sia solo amore

Apparteniamo l’uno all’altra

Non mi allontanerò da questo

Non conosco questi spazi

Il tempo non mi aspetterà

Voglio sapere cos’è la sicurezza

Non mi allontanerò da questo

Non conosco questi spazi

Il tempo non mi aspetterà

Non mi allontanerò da questo

Non conosco questi spazi

Il tempo non mi aspetterà

Voglio sapere cos’è la sicurezza

Non mi allontanerò da questo

Non conosco questi spazi

Il tempo non mi aspetterà.

Il grande smacco di Styles all’Italia

In questo quadro, la vera sorpresa – in negativo – arriva dal capitolo dei live. Il "Together Together Tour 2026" di Harry Styles prevede 50 date in sette città: una tranche europea negli stadi di Amsterdam e Londra, poi Sudamerica, Messico, una lunghissima residency al Madison Square Garden di New York e, infine, due città australiane. Ma tra le location l’Italia purtroppo non figura.

Le tappe annunciate sono:

Amsterdam (Johan Cruijff Arena) – 6 show a maggio

(Johan Cruijff Arena) – 6 show a maggio Londra (Wembley Stadium) – 6 show a giugno

San Paolo (Estadio MorumBIS) – 2 show a luglio

Città del Messico (Estadio GNP Seguros) – 2 show tra fine luglio e agosto

New York – 30 concerti consecutivi al Madison Square Garden tra fine agosto e fine ottobre

Melbourne e Sydney a chiudere il tour tra novembre e dicembre.

Scorrendo l’elenco, l’assenza dell’Italia pesa come un macigno. Il paradosso è evidente: Styles vive stabilmente a Roma, viene spesso paparazzato tra bar e supermercati della Capitale e ha appena firmato un video‑dichiarazione d’amore alle fan italiane con immagini girate a Campovolo, eppure nella prima ondata di date non c’è traccia né di San Siro né di un ritorno all’RCF Arena.

Per ora, insomma, l’"apertura" di Harry Styles lascia entrare molta luce sul suo nuovo capitolo musicale, ma tiene chiusa la porta degli stadi italiani. Chi vorrà sentirlo dal vivo dovrà puntare su Amsterdam, Londra o volare oltreoceano. In attesa che il principe del pop decida se e quando ricambiare davvero l’abbraccio del Paese che, almeno nei suoi video, continua a chiamare casa.

