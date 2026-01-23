Harry Styles pubblica (finalmente) Aperture: testo, significato e il grande smacco all’Italia
L'ex membro degli One Direction ha pubblicato il suo nuovo singolo, che anticipa il quarto album “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”. Poi arriverà un tour da 50 date.
Harry Styles è tornato. Con il nuovo singolo "Aperture", l’ex One Direction si rimette al centro della scena pop a tre anni e mezzo da "Harry’s House". E inaugura così la nuova era del quarto album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", in uscita il 6 marzo. Il singolo arriva insieme a un annuncio clamoroso, quello del tour mondiale di 50 concerti che porterà Styles in sette città del globo. Una festa da cui, per ora, l’Italia resta clamorosamente fuori. Ecco tutti i dettagli.
Harry Styles, il ritorno della popstar con Aperture
Harry Styles ha colto di sorpresa i fan ed è tornato. Lo ha fatto con un pezzo lontano dal recente passato, "Aperture", un brano morbido e avvolgente, costruito su un beat elegante e su una linea molto diversa dalle esplosioni pop più immediate dei singoli precedenti. Il titolo richiama l’apertura del diaframma fotografico, il foro che lascia entrare la luce nell’obiettivo: metafora perfetta per una canzone che parla di esporsi, smettere di nascondersi e accettare la propria vulnerabilità.
Da un lato, nel brano di Styles c’è l’idea che ogni spiraglio, ogni cambiamento, possa far entrare la luce nelle zone più buie. Dall’altro emerge l’accettazione di un amore che sia semplice, senza aspettative e pressione. Un messaggio che in molti hanno letto come una risposta ai fan più sfegatati: come a dire "apparteniamo gli uni agli altri, ma entro un perimetro di sicurezza".
Il testo e la traduzione di Aperture di Harry Styles
Ecco il testo integrale di "Aperture":
It’s best you know what you don’t
Aperture lets the light in
It’s best you know what you don’t
Aperture lets the light in
We belong together
It finally appears it’s only love
We belong togethеr
We belong togethеr
It finally appears it’s only love
We belong together
In no good state to receive
Go forth, ask questions later
Trap doors, you’re toying with me
Dance halls, another cadence
It’s best you know what you don’t
Aperture lets the light in
We belong together
It finally appears it’s only love
We belong together
It finally appears
We belong together
It finally appears it’s only love
We belong together
I won’t stray from it
I don’t know these spaces
Time won’t wait on me
I wanna know what safe is
I won’t stray from it
I don’t know these spaces
Time won’t wait on me
I won’t stray from it
I don’t know these spaces
Time won’t wait on me
I wanna know what safe is
I won’t stray from it
I don’t know these spaces
Time won’t wait on me.
Qui invece la traduzione in italiano:
Non fare prigionieri per me
Mi dicono che stai salendo di livello
I drink mi arrivano dritti alle ginocchia
Sono convinto, ne uscirò pulito
Ne uscirò pulito
Non ho più assi nella manica
Fine dei giochi, giudica il giocatore
Codici temporali e scene di Tokyo
Cattivi ragazzi, è complicato
È complicato
È meglio che tu sappia ciò che non sai
L’apertura lascia entrare la luce
È meglio che tu sappia ciò che non sai
L’apertura lascia entrare la luce
Apparteniamo l’uno all’altra
Sembra finalmente che sia solo amore
Apparteniamo l’uno all’altra
Apparteniamo l’uno all’altra
Sembra finalmente che sia solo amore
Apparteniamo l’uno all’altra
In condizioni pessime per ricevere
Vai avanti, fai domande dopo
Botole, stai giocando con me
Sale da ballo, un’altra cadenza
È meglio che tu sappia ciò che non sai
L’apertura lascia entrare la luce
Apparteniamo l’uno all’altra
Sembra finalmente che sia solo amore
Apparteniamo l’uno all’altra
Sembra finalmente
Apparteniamo l’uno all’altra
Sembra finalmente che sia solo amore
Apparteniamo l’uno all’altra
Non mi allontanerò da questo
Non conosco questi spazi
Il tempo non mi aspetterà
Voglio sapere cos’è la sicurezza
Non mi allontanerò da questo
Non conosco questi spazi
Il tempo non mi aspetterà
Non mi allontanerò da questo
Non conosco questi spazi
Il tempo non mi aspetterà
Voglio sapere cos’è la sicurezza
Non mi allontanerò da questo
Non conosco questi spazi
Il tempo non mi aspetterà.
Il grande smacco di Styles all’Italia
In questo quadro, la vera sorpresa – in negativo – arriva dal capitolo dei live. Il "Together Together Tour 2026" di Harry Styles prevede 50 date in sette città: una tranche europea negli stadi di Amsterdam e Londra, poi Sudamerica, Messico, una lunghissima residency al Madison Square Garden di New York e, infine, due città australiane. Ma tra le location l’Italia purtroppo non figura.
Le tappe annunciate sono:
- Amsterdam (Johan Cruijff Arena) – 6 show a maggio
- Londra (Wembley Stadium) – 6 show a giugno
- San Paolo (Estadio MorumBIS) – 2 show a luglio
- Città del Messico (Estadio GNP Seguros) – 2 show tra fine luglio e agosto
- New York – 30 concerti consecutivi al Madison Square Garden tra fine agosto e fine ottobre
- Melbourne e Sydney a chiudere il tour tra novembre e dicembre.
Scorrendo l’elenco, l’assenza dell’Italia pesa come un macigno. Il paradosso è evidente: Styles vive stabilmente a Roma, viene spesso paparazzato tra bar e supermercati della Capitale e ha appena firmato un video‑dichiarazione d’amore alle fan italiane con immagini girate a Campovolo, eppure nella prima ondata di date non c’è traccia né di San Siro né di un ritorno all’RCF Arena.
Per ora, insomma, l’"apertura" di Harry Styles lascia entrare molta luce sul suo nuovo capitolo musicale, ma tiene chiusa la porta degli stadi italiani. Chi vorrà sentirlo dal vivo dovrà puntare su Amsterdam, Londra o volare oltreoceano. In attesa che il principe del pop decida se e quando ricambiare davvero l’abbraccio del Paese che, almeno nei suoi video, continua a chiamare casa.
