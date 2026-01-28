Harry Styles, prezzi dei concerti alle stelle e polemica tra i fan: cosa succede Il costo di un biglietto per il nuovo tour mondiale è quasi raddoppiato e anche l'anti-trust vuole vederci chiaro.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Mentre tutti attendono l’uscita di ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally‘, il nuovo album di Harry Styles in arrivo nel 2026, l’artista britannico è finito al centro di una bufera mediatica per via del suo imminente tour mondiale ‘Together, Together‘. Da poco, infatti, sono state aperte le vendite per le 58 date previste in giro per il globo ma i prezzi stellari hanno fatto storcere il naso ai fan. Il costo di ogni singolo biglietto è praticamente raddoppiato rispetto al tour precedente, Love on Tour e, come se non bastasse, sono in molti ad aver da ridire sulla scelta delle location. I fan di Manchester, città natale di Styles, non hanno gradito per nulla l’assenza di una data nella loro città, dato che questo non gli permetterà di assistere a un concerto senza spendere altri soldi per raggiungere ad esempio Londra, dove invece la voce di As It Was ha deciso di restare per ben 10 live consecutivi, tutti allo stadio di Wembley in cui si esibirà dal 12 giugno al 1° luglio.

Fan di Harry Styles sul piede di guerra, biglietti del tour troppo cari: arriva l’anti-trust

Il prezzo dei biglietti del world tour ‘Together, Together’ sono alle stelle. I fan sostengono che siano addirittura raddoppiati rispetto al tour del 2022 e a far luce sulla vicenda, anche l’anti-trust britannica che pare abbia individuato pratiche di vendita poco chiare. Il costo esorbitante dei ticket, però, non è l’unico motivo di critica: tra le 58 date previste, tra Amsterdam, Londra, San Paolo, Città del Messico, New York, Melbourne, e il gran finale all’Accor Stadium di Sydney, in Australia, il prossimo 12 e 13 dicembre, manca sia l’Italia che Manchester, città natale proprio di Harry Styles.

I concittadini dell’artista, infatti, hanno criticato la mancanza di una tappa nella loro città: un’assenza che unita all’alto costo dei biglietti rende difficile recarsi, ad esempio, a Londra per vedere uno dei concerti in programma con il tour. Nella capitale britannica, Styles ha previsto ben 10 live, come anche al Johan Cruijff Arena di Amsterdam e al Madison Square Garden di New York, dove invece le date salgono perfino a trenta, fino al 31 ottobre.

