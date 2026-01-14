Harry Styles, manifesti ovunque (anche in Italia): il mistero del ritorno alla musica vicinissimo Dopo circa tre anni di assenza nel panorama musicale, il cantante potrebbe essere pronto a tornare con nuova musica proprio quest’anno: scopriamo di più.

Harry Styles è senza dubbio una delle voci più influenti della musica pop degli ultimi dieci anni, con un amatissimo repertorio di canzoni realizzate con gli One Direction e ben tre album da solista. Dopo il clamoroso giro di concerti del 2023 con la massiccia tournée Love On Tour, il cantante ha scelto di prendersi una pausa lontano dai riflettori per quasi tre anni. Una lunga assenza durante la quale Styles non sarà sicuramente rimasto con le mani in mano, approfittandone per dare vita a nuova musica e a nuovi potenziali successi. Ebbene, in diverse città del mondo sono spuntati ultimamente evidenti indizi che lascerebbero pensare a un suo imminente ritorno sulla scena musicale: il 2026 segnerà dunque l’anno dell’attesissimo ritorno del cantante? Scopriamo di più.

Harry Styles, gli indizi sul suo possibile ritorno

Negli ultimi giorni, i fan di Harry Styles di tutto il mondo hanno iniziato a notare qualcosa di insolito per le loro città. Da Manchester a New York, da Milano a Roma, passando per Berlino, Palermo e San Paolo, sono comparsi cartelloni pubblicitari enigmatici con messaggi come "We Belong Together", "See you very soon", "Let the light in" e "It’s all waiting there". Le immagini raffigurano folla e atmosfera live, richiamando visivamente i momenti intensi dei suoi concerti e l’ultimo video di Forever, Forever comparso sul web a grande sorpresa alla fine del 2025.

Questi indizi sono stati interpretati dai fan come un chiaro riferimento ad un possibile quarto album e al grande ritorno di Styles sulla scena musicale. Al momento non ci sono conferme, ma quel che è certo è che ai fan sembra non scappare proprio nulla: ogni frase, ogni nuova apparizione di un poster viene immediatamente postata sui social e analizzata fino al dettaglio più piccolo. Per molti, We Belong Together potrebbe non essere solo una frase evocativa ma il titolo stesso del nuovo progetto discografico o di un nuovo singolo.

Harry Styles, nuovi concerti nel 2026

Davanti a tutto questo, sono di conseguenza aumentati a dismisura i rumors e le indiscrezioni secondo le quali il 2026 potrebbe essere l’anno in cui Harry Styles tornerà ufficialmente alla musica. Senza contare che, secondo alcune fonti come Page Six, Harry avrebbe già messo a segno una nuova residency (ovvero una serie di concerti a sede fissa) al Madison Square Garden di New York per il 2026: un’ulteriore conferma di come si stia muovendo dietro le quinte verso un ritorno live oltre che discografico. Al momento non c’è ancora una conferma ufficiale da parte dell’artista o del suo team, ma tutte le tessere del puzzle sembrano allinearsi verso un’unica direzione: il 2026 potrebbe finalmente segnare il grande ritorno di Harry Styles.

