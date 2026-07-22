Harry Styles, annullato il concerto per “motivi di salute”: il comunicato spaventa i fan, come sta Il cantante britannico è stato costretto a cancellare la data di San Paolo a causa di alcuni problemi fisici: le sue condizioni e il futuro del tour

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Paura tra i fan di Harry Styles. Il cantante britannico, infatti, è stato costretto a cancellare il concerto in programma a San Paolo, in Brasile, a causa di alcuni problemi di salute. Il comunicato ufficiale dell’annullamento del live ha però fatto chiarezza sulle condizioni dell’ex One Direction e sul futuro del suo tour mondiale. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Harry Styles, cancellato il concerto in Brasile per "problemi di salute": le sue condizioni

Brusca battuta d’arresto per il tour mondiale di Harry Styles. L’artista britannico, infatti, non è salito sul palco del MorumBIS di San Paolo nella serata di martedì 21 luglio 2026, dopo la decisione di annullare l’appuntamento a causa di un problema di salute emerso durante la tournée. La notizia è stata comunicata da Live Nation Brasile attraverso i propri canali ufficiali. Nel messaggio diffuso agli spettatori si legge: "Siamo profondamente dispiaciuti di dover comunicare che il concerto di Harry Styles previsto per martedì 21 luglio 2026 al MorumBIS è stato annullato a causa di una malattia legata al tour". Gli organizzatori hanno inoltre illustrato le modalità per ottenere il rimborso dei biglietti già acquistati e hanno annunciato un’ulteriore opportunità riservata ai fan coinvolti dalla cancellazione, rassicurando sul fatto che il concerto previsto per venerdì 24 luglio si svolgerà regolarmente "Il concerto di venerdì 24 luglio 2026 si terrà regolarmente". Chi era in possesso del tagliando per la data annullata potrà infatti accedere a una finestra esclusiva di vendita per acquistare i biglietti dello spettacolo del 24 luglio, fino all’esaurimento della disponibilità. La decisione arriva dopo i primi concerti brasiliani che avevano richiamato migliaia di spettatori e alimentato grande entusiasmo tra il pubblico sudamericano.

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Il tour Together, Together prosegue tra record e nuove tappe internazionali

L’imprevisto non modifica, almeno per il momento, il calendario complessivo del Together, Together World Tour, la nuova tournée internazionale che ha preso il via il 16 maggio ad Amsterdam e comprende 68 concerti. Dopo il debutto europeo, Harry Styles ha fatto registrare numeri da primato con dodici serate consecutive allo stadio Wembley, conquistando anche il Guinness World Record per la più lunga permanenza di un musicista nella celebre arena londinese. In Brasile erano previsti quattro spettacoli, due dei quali si sono già svolti con successo durante il fine settimana. Dopo l’ultima data brasiliana del 24 luglio, il cantante volerà a Città del Messico per sei concerti consecutivi, mentre dal 26 agosto inizierà la lunga serie di addirittura trenta serate al Madison Square Garden di New York, prima di raggiungere l’Australia per la conclusione della prima parte del tour. Salvo ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, il programma internazionale resta quindi invariato e la pausa forzata di San Paolo dovrebbe rappresentare soltanto un episodio isolato.

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