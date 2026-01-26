Harry Potter, un indizio choc su Voldemort fa scatenare i fan: chi è l'attore (amato) che potrebbe interpretarlo nella serie Un’indiscrezione sulla nuova serie Harry Potter sta creando scompiglio: Ralph Fiennes avrebbe spoilerato il nome di colui che potrebbe interpretare Voldemort.

Una recente indiscrezione riguardo la serie Harry Potter di HBO ha mandato in fan in tilt. Prima di proseguire, specifichiamo che si tratta solo di un rumor e che non c’è alcuna conferma ufficiale da parte del diretto interessato. Tornando a noi, L’attore e regista britannico, Ralph Fiennes, si sarebbe lasciato sfuggire il nome di colui che potrebbe vestire i panni del temuto Voldemort. Di chi si tratta? Proseguite la lettura e lo scoprirete.

Harry Potter, Cillian Murphy potrebbe interpretare Voldemort nella serie HBO: l’indiscrezione

Una recente dichiarazione di Ralph Fiennes ha fatto nascere speculazioni sul possibile nome del nuovo Signore Oscuro, ovvero Voldemort, riguardo la serie HBO, Harry Potter. Interpellato, Fiennes ha detto di essere convinto che il ruolo sia già stato assegnato, aggiungendo che ha sempre pensato che Cillian Murphy sarebbe "una scelta molto, molto valida". Non è chiaro se si tratti di una semplice preferenza personale o di un’indiscrezione non confermata. Tuttavia, il nome di Murphy circola da mesi come possibile erede del ruolo, soprattutto dopo il successo di Oppenheimer, ma lo stesso attore aveva spiegato al podcast Happy Sad Confused di non sapere nulla del progetto, sottolineando quanto sia difficile "seguire le orme di qualcuno come Ralph Fiennes", definito una leggenda della recitazione.

Per ora, Warner Bros. non ha rilasciato dichiarazioni sul casting di Voldemort, lasciando aperta la questione tra rumor e interpretazioni delle parole di Fiennes. E’ chiaro che colui che sarà il nuovo Voldemort verrà, inevitabilmente, messo a confronto con l’iconico e indimenticabile volto della saga.

Harry Potter, Hans Zimmer si occuperà della colonna sonora della serie

Un’altra grande novità che riguarda Harry Potter di HBO, la serie prevista per il 2027 su HBO Max, è stata annunciata qualche settimana fa: Hans Zimmer si occuperà della colonna sonora, affiancato da Bleeding Fingers Music. La serie, fedelissima ai sette romanzi di J.K. Rowling, è scritta e prodotta da Francesca Gardiner e vede Mark Mylod alla regia di alcuni episodi. La produzione coinvolge Brontë Film and TV, Warner Bros. Television, Heyday Films e la partecipazione diretta di Rowling e del suo team. Per quanto riguarda la trama, è impossibile non conoscerla. Potremmo anche evitare di parlarne ma, già che siamo in argomento, lo facciamo senza problemi. La sinossi segue Harry Potter, un orfano che scopre di essere un mago all’età di undici anni, dal suo arrivo a Hogwarts fino allo scontro con Voldemort. Vengono approfondite, poi, trame secondarie, come i rapporti tra studenti e insegnanti e le tensioni del mondo magico.

