Harry Potter lascia i fan senza parole: il villain più temuto della saga apparirà fin dalla prima stagione della serie HBO HBO stravolge la saga, la serie Harry Potter sorprende i fan: uno storico villain apparirà dalla prima stagione, tra misteri oscuri, flashback e colpi di scena.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

I fan non vedono l’ora di saperne di più e una notizia delle scorse ore li ha destabilizzati. La serie Harry Potter, targata HBO, è in lavorazione e ogni qualvolta che si hanno nuove indiscrezioni, si crea sempre una certa curiosità. A quanto pare, la prima stagione non racconterà solo i fatti che avvengono all’interno de La Pietra Filosofale, poiché apparirà un personaggio che non viene presentato prima del secondo libro. Vediamo di chi si tratta.

Harry Potter, Lucius Malfoy apparirà sin dalla prima stagione della serie HBO: i dettagli

Come ormai sappiamo da un po’, ogni stagione del reboot televisivo di Harry Potter, in arrivo su HBO nel 2027, adatterà un romanzo di J.K. Rowling. Tuttavia, la prima stagione non si limiterà a La Pietra Filosofale, ma anticiperà anche eventi successivi. Johnny Flynn, interprete di Lucius Malfoy, ha confermato di aver girato alcune scene e ha raccontato l’emozione di far parte della saga che ha segnato la sua adolescenza e quella dei suoi figli. Nei romanzi originali, Lucius compare solo dal secondo libro, La Camera dei Segreti, ma nella serie potrebbe apparire già dalla prima stagione, anticipare la sua storia con Voldemort, approfondire il rapporto con Draco o introdurre eventi futuri. Alcune foto dal set mostrano un flashback legato a I Doni della Morte. Flynn ha anche ricordato la collaborazione con Jason Isaacs, interprete originale del personaggio.

Harry Potter, svelate le foto dei fratelli Weasley

Un’altra recente notizia riguarda anche i fratelli Weasley. Oliver Phelps, noto per il ruolo di George Weasley nella saga di Harry Potter, ha pubblicato domenica sui social una foto che ha fatto emozionare i fan. L’attore ha partecipato a una cena a Baltimora insieme al fratello James e a Bonnie Wright, creando una piccola reunion dei Weasley: nei film i gemelli Fred e George erano interpretati dai Phelps, mentre Ginny era interpretata da Wright. Oliver ha scritto "Cena di famiglia a Baltimora" e Bonnie ha commentato con tre cuori arancioni. Mancavano i genitori Arthur (Mark Williams) e Molly (Julie Walters) e gli altri fratelli: Charlie, Bill, Ron e Percy. I gemelli Phelps conducono la serie culinaria Harry Potter: Wizards of Baking, che tornerà con la seconda stagione, mentre Bonnie Wright ha partecipato come giudice ospite nella prima.

Nella nuova serie tv, i Weasley saranno interpretati da Gracie Cochrane (Ginny), Tristan e Gabriel Harland (Fred e George), Ruari Spooner (Percy), Alastair Stout (Ron) e Katherine Parkinson (Molly). I ruoli di Bill, Arthur e Charlie, che avrà un ruolo più importante rispetto ai film, non sono ancora stati assegnati. Riguardo la data di uscita, la serie dovrebbe debuttare nel 2027.

