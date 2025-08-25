Trova nel Magazine
Harry Potter, fan accontentati: la serie TV includerà una scena iconica che nei film è stata tagliata

Le riprese della serie TV di Harry Potter sono nel vivo, e un'immagine trapelata dal set ci anticipa che ci sarà una scena dei libri tagliata nei film

Redazione

Sono iniziate le riprese a Londra per la serie TV di Harry Potter prodotta da HBO, e le prime immagini hanno già svelato interessanti novità. I fan hanno infatti potuto dare una prima occhiata a Dominic McLaughlin nei panni del giovane Harry e a Nick Frost in quelli dell’amato Rubeus Hagrid. E proprio il luogo in cui si trovano i due nelle immagini trapelate lascia sospettare che la serie potrebbe includere una scena tagliata dai film originali.

Harry Potter, le prime immagini della serie TV mostrano una scena cancellata nei film

Le foto e i video che circolano online mostrano Harry e Hagrid nei pressi della metropolitana di Londra. Nei libri, questo è il mezzo che i due usano per raggiungere Diagon Alley, ma la scena non è mai stata inclusa nella versione cinematografica di Chris Columbus. Anzi, una scena simile è stata effettivamente girata per il primo film, La Pietra Filosofale, per poi essere tagliata in fase di montaggio.

In quella sequenza, Harry e Hagrid parlano nella metropolitana e Hagrid confessa il suo desiderio di possedere un drago. L’eliminazione di questo dialogo ha creato una piccola incongruenza narrativa: quando, più avanti nel film, Harry parla a Ron ed Hermione del desiderio in questione di Hagrid, questo non è contestualizzato come invece dovrebbe. Fatta questa premessa, le immagini che arrivano dalle riprese della serie TV ci suggeriscono, invece, che questo contesto potrebbe invece esserci grazie alla scena in cui i due attraversano il mondo babbano prima di arrivare in quello dei maghi.

Ma non è tutto. In un altro video che circola sul web, si nota la presenza di Ron Weasley (Alistair Stout) e Ginny Weasley (Gracie Cochrane) nella metropolitana, vestiti con abiti babbani, anche se Ron indossa una maglietta dei Chudley Cannons, la sua squadra di Quidditch preferita.

Dove vedere la saga di Harry Potter in streaming

La serie includerà personaggi precedentemente esclusi o con ruoli secondari nei film della Warner Bros. Tra questi, Piers Polkiss, amico di Dudley, che apparirà nella celebre scena dello zoo, e soprattutto Charlie Weasley, il fratello di Ron che ha un ruolo significativo nei libri.

La serie TV di Harry Potter debutterà su HBO nel 2027. Nel frattempo, se desiderate rivedere i film originali, puoi trovarli in streaming su Sky e NOW TV. Sono anche disponibili per l’acquisto o il noleggio su piattaforme come Prime Video, Apple TV+, Google Play Film e YouTube.

