Harry Potter, un mondo magico ci aspetta su HBO Max: le novità e il periodo d'uscita dell'attesa serie TV

Quanto ci sarà ancora da attendere per l'arrivo della serie tv di Harry Potter su HBO Max? Ecco finalmente l'annuncio ufficiale

Harry Potter: HBO annuncia il periodo d'uscita della nuova serie TV

L’attesa per il ritorno a Hogwarts ha finalmente un orizzonte più concreto: durante un’intervista rilasciata a Deadline Casey Bloys – capo dei contenuti di HBO e HBO Max – ha chiarito i primi piani per il rilascio della nuova serie TV dedicata a Harry Potter. Sebbene inizialmente si fosse parlato genericamente di un periodo a cavallo tra il 2026 e il 2027, Bloys ha dichiarato che l’obiettivo attuale è l’inizio del 2027. Nonostante non siano ancora stati indicati i mesi esatti, questa precisazione restringe il campo al primo quadrimestre dell’anno. La cautela di HBO è giustificata dalla portata del progetto, che mira a essere una trasposizione estremamente fedele dei romanzi originali di J.K. Rowling, con una pianificazione a lungo termine che coprirà diversi anni di produzione.

Harry Potter: il nuovo cast e la produzione nel Regno Unito

Uno degli aspetti che più ha incuriosito e fatto discutere i fan è la scelta dei nuovi volti che erediteranno i ruoli iconici nati sul grande schermo. La produzione, negli ultimi mesi, ha confermato che Dominic McLaughlin interpreterà Harry Potter, affiancato da Alastair Stout nel ruolo di Ron Weasley e Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger. Le riprese sono iniziate durante l’estate nel Regno Unito, coinvolgendo anche attori di grande caratura per i ruoli degli adulti, tra cui Paapa Essiedu, John Lithgow e Janet McTeer. La serie è scritta e prodotta a livello esecutivo da Francesca Gardiner, già nota per il suo lavoro su Succession, mentre Mark Mylod dirigerà diversi episodi, garantendo alla serie un’impronta cinematografica di alto livello.

Eccellenze tecniche per il "ritorno" a Hogwarts di Harry Potter

L’impegno di HBO per questo reboot si riflette anche nelle scelte tecniche. Recentemente è stato annunciato che il leggendario compositore Hans Zimmer firmerà la colonna sonora, portando una nuova firma sonora alle avventure del giovane mago. La produzione vede la collaborazione tra HBO, Brontë Film and TV e Warner Bros Television, con David Heyman (già produttore degli otto film originali) e la stessa J.K. Rowling nel ruolo di produttori esecutivi. Con una scrittura avviata ormai da oltre un anno e una produzione che procede a pieno ritmo, la serie di Harry Potter si preannuncia come l’evento televisivo più importante del 2027, puntando a conquistare sia i nostalgici che una nuova generazione di spettatori.
Bloys ha affermato che la serie "si immergerà profondamente in ciascuno dei libri iconici", mentre la showrunner Francesca Gardiner promette che vedremo "cose ​​che non abbiamo mai visto". Ha anche parlato di rimanere fedele all’età canonica dei personaggi ("Piton ha 31 anni nel 1991, quindi è un’atmosfera molto diversa").

Articolo di Marco Lucio Papaleo

