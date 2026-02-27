Harry Potter, in arrivo sorprendenti spin-off: l’indiscrezione in attesa della serie HBO L’incredibile mondo del mago più amato di sempre potrebbe espandersi oltre l’attesissima serie: le ultime indiscrezioni scatenano l’entusiasmo dei fan.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Il magico mondo di Hogwarts è pronto a crescere ancora di più. Mentre i fan di tutto il mondo attendono con trepidazione la nuova serie HBO dedicata a Harry Potter, prevista non prima del 2027, dalla Warner Bros Discovery arrivano indiscrezioni sulle novità che potrebbero aggiungersi all’ormai iconico franchise. Stando a quanto rivelato da Variety, JB Perrette, dirigente della Warner Bros Discovery, avrebbe dichiarato che HBO starebbe puntando a costruire ben dieci anni di contenuti a tema Harry Potter a partire dal prossimo anno, e in questo la serie principale sarebbe soltanto la punta dell’iceberg. Potrebbero arrivare nuovi spin-off? Scopriamolo.

Harry Potter, un franchise in continua espansione

Le ambizioni di HBO sembrerebbero andare ben oltre il semplice adattamento seriale della saga di J.K. Rowling. Secondo quanto emerso dalle parole di JB Perrette, la rete starebbe seriamente valutando la produzione di ulteriori spin-off capaci di espandere e arricchire ulteriormente l’universo magico già raccontato nei romanzi e nei film di enorme successo. Un piano che ricorda, per certi versi, la strategia delle grandi piattaforme con i loro universi condivisi, ma applicata alla televisione lineare di qualità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La serie HBO, di per sé, occuperà sicuramente un ampio arco di tempo, essendoci in progetto di fare una stagione per ognuno dei sette romanzi scritti dall’iconica J.K. Rowling. Ma da quanto emerso dalle parole di JB Perrette, HBO sembrerebbe intenzionata a dare vita anche ad altri spin-off differenti. E ancora non è tutto: grandi novità potrebbero arrivare anche nel mondo dei videogiochi, con la possibile pubblicazione di un sequel di Hogwarts Legacy, il titolo che nel 2023 aveva conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. Nessuna conferma ufficiale, per ora, ma la sola idea non può che scatenare l’entusiasmo dei tantissimi fan del franchise.

Harry Potter, la serie HBO: cosa sappiamo

In attesa di altre novità, la serie HBO continua a prendere forma ai Warner Bros. Studios di Leavesden, alle porte di Londra. Il progetto è firmato dalla showrunner Francesca Gardiner e dal regista Mark Mylod, entrambi anche produttori esecutivi, con J.K. Rowling coinvolta direttamente in veste di produttrice esecutiva insieme a David Heyman, già produttore della saga cinematografica.

Il piano è indubbiamente ambizioso: sette stagioni, una per ciascuno dei romanzi della Rowling, in un arco narrativo che si svilupperà in un decennio. I tre giovani protagonisti sono stati scelti dopo un casting che ha coinvolto oltre trentamila candidati: Dominic McLaughlin vestirà i panni di Harry Potter, Arabella Stanton sarà Hermione Granger e Alastair Stout interpreterà Ron Weasley. La prima stagione sarà composta da otto episodi e debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max, anche se per il momento non è stata annunciata alcuna data ufficiale.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche