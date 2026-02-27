Harry Potter, in arrivo sorprendenti spin-off: l’indiscrezione in attesa della serie HBO
L’incredibile mondo del mago più amato di sempre potrebbe espandersi oltre l’attesissima serie: le ultime indiscrezioni scatenano l’entusiasmo dei fan.
Il magico mondo di Hogwarts è pronto a crescere ancora di più. Mentre i fan di tutto il mondo attendono con trepidazione la nuova serie HBO dedicata a Harry Potter, prevista non prima del 2027, dalla Warner Bros Discovery arrivano indiscrezioni sulle novità che potrebbero aggiungersi all’ormai iconico franchise. Stando a quanto rivelato da Variety, JB Perrette, dirigente della Warner Bros Discovery, avrebbe dichiarato che HBO starebbe puntando a costruire ben dieci anni di contenuti a tema Harry Potter a partire dal prossimo anno, e in questo la serie principale sarebbe soltanto la punta dell’iceberg. Potrebbero arrivare nuovi spin-off? Scopriamolo.
Harry Potter, un franchise in continua espansione
Le ambizioni di HBO sembrerebbero andare ben oltre il semplice adattamento seriale della saga di J.K. Rowling. Secondo quanto emerso dalle parole di JB Perrette, la rete starebbe seriamente valutando la produzione di ulteriori spin-off capaci di espandere e arricchire ulteriormente l’universo magico già raccontato nei romanzi e nei film di enorme successo. Un piano che ricorda, per certi versi, la strategia delle grandi piattaforme con i loro universi condivisi, ma applicata alla televisione lineare di qualità.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La serie HBO, di per sé, occuperà sicuramente un ampio arco di tempo, essendoci in progetto di fare una stagione per ognuno dei sette romanzi scritti dall’iconica J.K. Rowling. Ma da quanto emerso dalle parole di JB Perrette, HBO sembrerebbe intenzionata a dare vita anche ad altri spin-off differenti. E ancora non è tutto: grandi novità potrebbero arrivare anche nel mondo dei videogiochi, con la possibile pubblicazione di un sequel di Hogwarts Legacy, il titolo che nel 2023 aveva conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. Nessuna conferma ufficiale, per ora, ma la sola idea non può che scatenare l’entusiasmo dei tantissimi fan del franchise.
Harry Potter, la serie HBO: cosa sappiamo
In attesa di altre novità, la serie HBO continua a prendere forma ai Warner Bros. Studios di Leavesden, alle porte di Londra. Il progetto è firmato dalla showrunner Francesca Gardiner e dal regista Mark Mylod, entrambi anche produttori esecutivi, con J.K. Rowling coinvolta direttamente in veste di produttrice esecutiva insieme a David Heyman, già produttore della saga cinematografica.
Il piano è indubbiamente ambizioso: sette stagioni, una per ciascuno dei romanzi della Rowling, in un arco narrativo che si svilupperà in un decennio. I tre giovani protagonisti sono stati scelti dopo un casting che ha coinvolto oltre trentamila candidati: Dominic McLaughlin vestirà i panni di Harry Potter, Arabella Stanton sarà Hermione Granger e Alastair Stout interpreterà Ron Weasley. La prima stagione sarà composta da otto episodi e debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max, anche se per il momento non è stata annunciata alcuna data ufficiale.
Guida TV
-
05 Marzo 2026
Ore 14Rai 2
Potrebbe interessarti anche
Harry Potter, un mondo magico ci aspetta su HBO Max: le novità e il periodo d'uscita dell'attesa serie TV
Quanto ci sarà ancora da attendere per l'arrivo della serie tv di Harry Potter su HB...
Matilda De Angelis stronca JK Rowling ma ama Harry Potter e la magia di Hogwarts
L’attrice Matilda De Angelis si scaglia contro J.K. Rowling pur continuando a celebr...
Harry Potter, un indizio choc su Voldemort scatena i fan: la serie è pronta a scuotere HBO Max
Un’indiscrezione sulla nuova serie Harry Potter sta creando scompiglio: Ralph Fienne...
Harry Potter, HBO punta in alto e aggiunge un personaggio nella nuova serie: il motivo fa impazzire il web
Louis Shelton interpreterà Ron Weasley in versione Caposcuola nel reboot HBO di Harr...
Harry Potter 2, HBO non perde tempo con la seconda stagione della serie: fan increduli
HBO accelera i tempi: mentre la Stagione 1 è ancora in preparazione, gli autori hann...
Harry Potter di HBO, scoppia un altro dramma legato al cast: cosa sta succedendo e perché i fan sono preoccupati
Un insider lancia la bomba e scatena i fan: il casting di uno storico personaggio de...
Harry Potter, l’incantesimo HBO è iniziato: 10 anni di avventure con un nuovo trio di maghetti. Le prime foto e curiosità
Dominic McLaughlin sarà il nuovo Harry: HBO promette dieci anni di avventure, un cas...
Colpaccio ‘Harry Potter’, Hans Zimmer firmerà la colonna sonora della serie TV HBO: perché sarà un capolavoro
Hans Zimmer guiderà la musica della serie HBO di Harry Potter: una sfida enorme che ...