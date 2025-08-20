Harry Potter, HBO svela la famiglia Weasley: le prime immagini del cast della serie fanno già sognare La serie remake HBO di Harry Potter ha svelato la famiglia Weasley: scelti Fred, George, Percy e Ginny. Un selfie mostra i volti e accende l’attesa dei fan.

Cresce in modo esponenziale l’attesa dei fan per la serie HBO Harry Potter e, a incrementare ulteriormente questa sensazione, è stata l’aggiunta nel cast della famiglia Weasley, con tanto di immagini (che vi mostreremo). Dunque, dopo aver annunciato Alastair Stout nel ruolo di Ron e Katherine Parkinson in quello di Molly Weasley, HBO ha rivelato anche gli interpreti che vestiranno i panni di quattro tra i fratelli più celebri del magico universo. Siamo sicuri che non vedete l’ora di scoprire chi sono, quindi, proseguite la lettura e troverete tutto ciò che vi interessa.

Harry Potter, il cast della serie si arricchisce: HBO svela i Weasley. Ecco le immagini

Il cast della serie Harry Potter, si fa sempre più fitto. HBO, dopo aver presentato Alastair Stout come Ron e Katherine Parkinson come Molly Weasley, ha annunciato gli altri membri della famiglia Weasley, ovvero gli attori scelti per interpretare i quattro fratelli di Ron che avranno ruoli importanti nella storia e nel mondo magico. Al momento mancano solo i due fratelli maggiori dei Weasley, Bill e Charlie, che nei primi libri non compaiono, quindi c’è ancora tempo per il loro ingresso nella serie. HBO ha annunciato che Fred e George saranno interpretati dai gemelli Tristan e Gabriel Harland, Percy da Ruari Spooner e Ginny da Gracie Cochrane. I quattro hanno posato per un selfie con Stout, pubblicato su Instagram per l’occasione. La famiglia Weasley è centrale nella saga e, poiché il remake sarà più fedele ai libri rispetto ai film, il loro ruolo avrà ancora più importanza. C’è da dire, inoltre, che per ora compariranno solo alcuni membri, ma già dal secondo libro sarà necessario introdurre Arthur Weasley. Per quanto riguarda Charlie, dovrebbe almeno essere menzionato in questa stagione per l’episodio del drago Norberto, anche se non apparirà fino al quarto libro. Bill, invece, avrà un ruolo più costante a partire dal quarto volume.

Resta da capire se HBO sceglierà già ora gli attori di Bill e Charlie per inserirli in eventuali scene di famiglia, oppure se rimanderà. Probabilmente, la decisione dipenderà anche da come verrà mostrato il celebre ‘orologio a pendolo’ di Molly Weasley: nei film aveva le foto di tutti i membri, mentre nella serie potrebbero esserci solo i nomi. Le riprese del remake di Harry Potter sono in corso e l’uscita su HBO è prevista per l’inizio del 2027.

Dove vedere in streaming la serie Harry Potter (in Italia)

Sappiamo che vorreste che la serie Harry Potter fosse già disponibile per lo streaming ma, purtroppo, non è così. Per l’Italia, al momento non è ancora chiaro dove sarà trasmessa la serie TV una volta conclusa. Tuttavia, è previsto che arrivi sulla piattaforma HBO Max, la quale dovrebbe diventare accessibile anche nel nostro Paese a partire dal 2026. Negli Stati Uniti, invece, la serie sarà disponibile su Max.

