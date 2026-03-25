Harry Potter, il trailer della serie tv mostra scene mai viste nei film: quando esce su HBO Max La serie TV Harry Potter e la Pietra Filosofale si mostra in un primo ed emozionante teaser trailer che ci mostra tutti i nuovi attori in azione

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Dopo mesi di discussioni, ipotesi, avvistamenti sul set, critiche e trepida attesa, la serie TV di Harry Potter si mostra ufficialmente al pubblico in un primo teaser trailer.

Il tuffo nel passato è inevitabile: la generazione che è cresciuta con il celebre maghetto con gli occhiali rotondi e la cicatrice sulla fronte non può non emozionarsi alla vista di queste immagini che ci riportano a Hogwarts, tra amici e nemici, babbani e Quidditch, ma lo fa in modo del tutto nuovo. Sì, perché non solo gli attori sono tutti nuovi, ma anche la storia, avendo più spazio, regalerà al pubblico delle scene inedite, esplorando fatti e situazioni mai viste nei film. E il trailer di Harry Potter e la Pietra Filosofale, la prima stagione della serie TV, ce lo mostra sin da subito.

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Harry Potter e la Pietra Filosofale, il trailer della serie TV è un tuffo nel passato ma con scene inedite ed emozionanti

Il primo teaser trailer di Harry Potter ci mostra proprio lui, il giovane protagonista, nella casa dei suoi zii: il sottoscala, le parole amare e cattive di Petunia Dursley e anche una scena in cui, brutalmente, la donna gli taglia i capelli. Ma ecco arrivare anche una scena inedita in cui Harry è a scuola, ma non quella di Hogwarts bensì quella ‘babbana’; luogo in cui il giovane protagonista viene bullizzato dai compagni. Ed ecco l’arrivo della prima lettera di Hogwarts e la partenza con Hagrid per Londra, attraverso un viaggio in metropolitana del tutto inedito rispetto ai film. Poi, finalmente, la partenza nell’Hogwarts Express, l’incontro con Ron ed Hermione e l’arrivo nella scuola di magia e stregoneria più famosa del mondo.

Il teaser trailer continua con una sfilza di immagini della vita di Harry a Hogwarts, tra incontri con i professori (appare anche il tanto discusso nuovo Severus Piton), la scelta del Cappello Parlante, l’incontro cn Draco Malfoy fino al debutto come Cercatore in una partita di Quidditch. Il tutto accompagnato da un sottofondo musicale d’effetto e un annuncio che farà felici i fan: la serie TV di Harry Potter e la Pietra Filosofale debutterà a Natale 2026 su HBO.

Le premesse per un ottimo esordio, insomma, ci sono tutte: non resta che attendere il prossimo trailer con tutti i nuovi spoiler.

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