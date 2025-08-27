Trova nel Magazine
Libero Magazine

Fan di Harry Potter allarmati per l'annuncio scioccante della professoressa: "Sto male, voglio la morte assistita"

La celebre e amata attrice della saga cinematografica ha rivelato il suo precario stato di salute e la possibilità di porre fine alla sua vita per via clinica

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Miriam Margolyes, nota per aver interpretato l’esperta di erbologia Professoressa Sprite nella saga di Harry Potter, ha rilasciato nuove dichiarazioni sulle sue condizioni di salute, arrivando a fare un’ammissione molto forte. In un’intervista rilasciata al Weekend Magazine del Daily Mail, Margolyes, che ha oggi 84 anni, ha espresso tutti i suoi rimpianti per il suo corpo, ammettendo che, se la sua salute peggiorerà, preferirebbe usufruire dalla morte assistita.

Miriam Margolyes, la star di Harry Potter allarma sulla sua salute: "Aperta al suicidio assistito"

"Ho deluso il mio corpo. Non me ne sono preso cura.", ha spiegato l’attrice, star della saga di film di Harry Potter. "Ora devo camminare con un deambulatore. Vorrei aver fatto esercizio fisico. È la più orribile perdita di tempo, se non fosse che ti tiene in movimento. Quindi, sono una sciocca". Miriam Margolyes ha dunque affermato che sarebbe aperta al suicidio assistito se perdesse la capacità di vivere in modo indipendente. "Non voglio attraversare un periodo di dolore e imbarazzo che si attenua lentamente. Se un ictus mi impedisse di parlare, o fossi doppiamente incontinente, o perdessi completamente la testa, chiederei il suicidio assistito. Questo perché voglio essere me stessa. Non voglio essere inferiore a ciò che posso essere", ha spiegato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

L’attrice, vincitrice del premio BAFTA, ha già parlato apertamente dei suoi problemi di salute qualche tempo fa. Nel 2017, in particolare, ha dichiarato al Guardian di sentirsi "più fragile" con l’avanzare dell’età, dichiarando di soffrire di osteoporosi, il che potrebbe causarle gravi conseguenze in caso di una caduta. "Credo che sia una delle cose che succedono quando si invecchia: ci si sente più fragili. Lo detesto", ha detto Margolyes.

La morte assistita nel Regno Unito

Ricordiamo che, attualmente, la morte assistita non è legale nel Regno Unito. Tuttavia, due mesi fa il Parlamento britannico ha votato a favore di un disegno di legge che la legalizzi per le persone malate terminali.

Potrebbe interessarti anche

Harry Potter

Harry Potter, l’evento Back to Hogwarts sta arrivando: dove e quando seguirlo in diretta streaming

Come ogni anno, il prossimo 1° settembre si celebrerà l’iconico e attesissimo evento...
Harry Potter e la pietra filosofale

Harry Potter, fan accontentati: la serie TV includerà una scena iconica che nei film è stata tagliata

Le riprese della serie TV di Harry Potter sono nel vivo, e un'immagine trapelata dal...
Harry Potter, HBO svela la famiglia Weasley nel cast della serie

Harry Potter, HBO svela la famiglia Weasley: le prime immagini del cast della serie fanno già sognare

La serie remake HBO di Harry Potter ha svelato la famiglia Weasley: scelti Fred, Geo...
Harry Potter, le prime foto della Sala Grande della serie TV

Harry Potter, la serie TV ha ufficialmente una Sala Grande e le prime foto spiazzano i fan

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla serie TV di Harry Potter: trapelano le prime imma...
Harry Potter, HBO costruirà Hogwarts per far studiare i giovani attori della serie

Hogwarts diventa realtà: HBO costruisce una scuola vera per i baby maghi della nuova serie di Harry Potter

Incredibile ma vero: HBO costruisce una vera Hogwarts per far studiare i baby attori...
Harry Potter serie tv quando esce su hbo, cast, trama e curiosità

Harry Potter, l’incantesimo HBO è iniziato: 10 anni di avventure con un nuovo trio di maghetti. Le prime foto e curiosità

Dominic McLaughlin sarà il nuovo Harry: HBO promette dieci anni di avventure, un cas...
Harry potter voldemort serie tv hbo attore

Harry Potter, la serie HBO ha già scelto Voldemort e ci sarà un cambiamento shock

La serie remake sulle avventure del maghetto avrebbe già designato l'attore per il p...
La scena post-credit del reboot di Una pallottola Spuntata

Una pallottola spuntata, il significato delle scene post-credit con Liam Neeson: omaggio alle serie anni '80

Il reboot di Liam Neeson della storica saga comica con Leslie Nielsen porta con sé n...
Honeymoon with Harry, Kevin Costner e Jake Gyllenhaal saranno i protagonisti del nuovo film

Honeymoon with Harry, Kevin Costner e Jake Gyllenhaal sono padre e genero alle prese con il lutto nel film: trama e cast

Nel nuovo film di Amazon MGM, Honeymoon with Harry, Jake Gyllenhaal e Kevin Costner ...

Personaggi

Leopoldo Mastelloni

Leopoldo Mastelloni
Sophie Codegoni

Sophie Codegoni
Lucrezia Lando

Lucrezia Lando
Simone di Temptation Island

Simone di Temptation Island

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963