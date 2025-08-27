Fan di Harry Potter allarmati per l'annuncio scioccante della professoressa: "Sto male, voglio la morte assistita" La celebre e amata attrice della saga cinematografica ha rivelato il suo precario stato di salute e la possibilità di porre fine alla sua vita per via clinica

Miriam Margolyes, nota per aver interpretato l’esperta di erbologia Professoressa Sprite nella saga di Harry Potter, ha rilasciato nuove dichiarazioni sulle sue condizioni di salute, arrivando a fare un’ammissione molto forte. In un’intervista rilasciata al Weekend Magazine del Daily Mail, Margolyes, che ha oggi 84 anni, ha espresso tutti i suoi rimpianti per il suo corpo, ammettendo che, se la sua salute peggiorerà, preferirebbe usufruire dalla morte assistita.

Miriam Margolyes, la star di Harry Potter allarma sulla sua salute: "Aperta al suicidio assistito"

"Ho deluso il mio corpo. Non me ne sono preso cura.", ha spiegato l’attrice, star della saga di film di Harry Potter. "Ora devo camminare con un deambulatore. Vorrei aver fatto esercizio fisico. È la più orribile perdita di tempo, se non fosse che ti tiene in movimento. Quindi, sono una sciocca". Miriam Margolyes ha dunque affermato che sarebbe aperta al suicidio assistito se perdesse la capacità di vivere in modo indipendente. "Non voglio attraversare un periodo di dolore e imbarazzo che si attenua lentamente. Se un ictus mi impedisse di parlare, o fossi doppiamente incontinente, o perdessi completamente la testa, chiederei il suicidio assistito. Questo perché voglio essere me stessa. Non voglio essere inferiore a ciò che posso essere", ha spiegato.

L’attrice, vincitrice del premio BAFTA, ha già parlato apertamente dei suoi problemi di salute qualche tempo fa. Nel 2017, in particolare, ha dichiarato al Guardian di sentirsi "più fragile" con l’avanzare dell’età, dichiarando di soffrire di osteoporosi, il che potrebbe causarle gravi conseguenze in caso di una caduta. "Credo che sia una delle cose che succedono quando si invecchia: ci si sente più fragili. Lo detesto", ha detto Margolyes.

La morte assistita nel Regno Unito

Ricordiamo che, attualmente, la morte assistita non è legale nel Regno Unito. Tuttavia, due mesi fa il Parlamento britannico ha votato a favore di un disegno di legge che la legalizzi per le persone malate terminali.

