Matilda De Angelis choc: stronca Harry Potter di JK Rowling ma non rinuncia alla magia di Hogwarts L'attrice Matilda De Angelis si scaglia contro J.K. Rowling pur continuando a celebrare il mondo magico di Harry Potter e l'esperienza di Hogwarts Legacy.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Non a tutti piace Harry Potter: sembra assurdo ma ogni persona ha un proprio gusto, un proprio interesse, un genere che ama guardare e, non sempre coincidono con quelli comuni. Ad alcuni fan non piace la storia del maghetto, altri, invece, non riescono a tollerare le parole che, di tanto in tanto, la scrittrice J.K. Rowling si lascia sfuggire, come le recenti e controverse dichiarazioni sulle donne trans. Ad unirsi a quest’ultima schiera di fan, c’è anche l’attrice Matilda De Angelis, la quale, senza peli sulla lingua, ha espresso la propria opinione.

Le parole di Matilda De Angelis su Harry Potter e J.K. Rowling

In un’intervista a Elle, Matilda De Angelis ha parlato delle sue passioni, citando anche il videogioco Hogwarts Legacy, che permette ai giocatori di esplorare il mondo magico di Harry Potter. L’attrice ha dichiarato: "Adoro giocare alla PlayStation e mi piace molto Hogwarts Legacy", aggiungendo però: "Odio la Rowling, ma ha creato un mondo bellissimo…". Le sue parole si inseriscono nel solco di altre dichiarazioni critiche rivolte alla scrittrice britannica, spesso contestata per le sue posizioni, anche da parte di attori della saga, sebbene non siano mancati commenti più concilianti nei suoi confronti. Insomma, una prese di posizione bella forte che, probabilmente, potrebbe dar fastidio a qualche fan della saga.

Harry Potter, la serie HBO ‘pizzica’ una location dal film Il Calice di Fuoco

Parlando proprio di Harry Potter, di recente, alcuni membri del cast della nuova serie targata HBO sono stati avvistati ad Ashridge, nell’Hertfordshire, location già usata ne Il Calice di Fuoco per la Coppa del Mondo di Quidditch. Il Daily Mail ha immortalato Dominic McLaughlin (Harry Potter), Louise Brealey (Madama Hooch), Rory Wilmot (Neville Paciock), Lox Pratt (Draco Malfoy) e Alastair Stout (Ron Weasley) durante le riprese, iniziate lo scorso luglio. Il progetto, annunciato da HBO oltre due anni fa, punta a offrire una versione modernizzata dei romanzi di J.K. Rowling, destinata a una nuova generazione di fan. Ogni stagione adatterà uno dei sette libri, con la prima in uscita nel 2027. Le foto dal set sembrano ritrarre una scena di Harry Potter e la Pietra Filosofale, in cui Harry partecipa alla lezione di volo che lo porterà a entrare nella squadra di Quidditch di Grifondoro, dopo un confronto con Malfoy per la Ricordella di Neville. Nelle immagini, McLaughlin indossa la tunica viola di Hogwarts.

La serie, inoltre, è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, diretta da Mark Mylod e realizzata in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. Tra i produttori esecutivi figurano J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman (Heyday Films). Come vi abbiamo menzionato nel paragrafo precedente, l’uscita su HBO è prevista per il 2027.

