Harry Potter, la nuova serie di HBO aggiunge un personaggio e il motivo entusiasma il web Louis Shelton interpreterà Ron Weasley in versione Caposcuola nel reboot HBO di Harry Potter

Nel reboot di Harry Potter targato HBO – la nuova versione dell’universo di J.K. Rowling annunciata nel 2023 e attesa per il 2027 – continua a prendere forma il cast, con un dettaglio curioso che riguarda Ron Weasley. La serie, progettata con una struttura "una stagione per ogni libro", punta a portare i romanzi in TV con più spazio per Hogwarts e per la sua mitologia, rispetto ai film. Come sappiamo, il nuovo trio di protagonisti è già stato definito: Dominic McLaughlin sarà Harry Potter, Arabella Stanton interpreterà Hermione Granger e Alastair Stout sarà Ron Weasley, raccogliendo idealmente l’eredità di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. La novità è che Stout non sarà l’unico volto legato a Ron.

Doppio Ron nella serie di Harry Potter

Secondo un aggiornamento di casting riportato da Redanian Intelligence, Louis Shelton è stato scelto per interpretare una versione "più grande" del personaggio, destinata a comparire nella sequenza dello Specchio delle Emarb (Mirror of Erised). Nella scena, Harry scopre questo specchio magico che mostra i desideri più profondi di una persona. E mentre lui si vede insieme ai genitori mai conosciuti, Ron guardando nello specchio vede un Ron cresciuto, con qualche anno in più sulle spalle, che ha raggiunto ciò che desidera nella sua innocenza infantile: è Caposcuola e capitano di Quidditch della squadra di Grifondoro. Shelton, quindi, non sostituisce certo Stout nel ruolo principale e probabilmente lo vedremo solo per qualche secondo in tutto il serial: entra in gioco come "proiezione" di Ron, l’immagine che lo specchio restituisce a partire dalle sue ambizioni e dal suo bisogno di riconoscimento. La scena dello specchio era già stata portata al cinema in Harry Potter e la Pietra Filosofale, nel 2001: in quel caso, però, il regista Chris Columbus gestì la cosa in maniera diversa, mostrandoci Ron di tre quarti che semplicemente racconta ciò che vede, e allo spettatore tocca immaginarlo. La nuova versione effettua dunque un cambio stilistico indicativo della volontà di "mostrare di più" rispetto ai film. E di farlo anche in maniera ragionata, senza effetti in computer grafica o addirittura con effetti di morphing derivati dall’intelligenza artificiale, come altre produzioni sarebbero tentate di fare.

Chi è Louis Shelton?

Per quanto riguarda Shelton, il giovane attore proviene da un percorso teatrale: ha partecipato a produzioni di Un tram che si chiama Desiderio, Amleto e Hedda Gabler. Possiamo ragionevolmente pensare che nella stessa scena vedremo nello specchio anche i genitori di Harry, Lily e James, forse per la prima volta: si tratterà però di attori che avranno maggior rilievo, dato che sicuramente appariranno in svariati altri flashback, e quindi meritano un annuncio a parte, vista anche la curiosità rivolta al fatto che, rispetto ai film, il pubblico si aspetta verranno scelti due attori effettivamente somiglianti al protagonista e decisamente più giovani di quelli scelti all’epoca, che erano fuori età.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

