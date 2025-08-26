Trova nel Magazine
Harry Potter, l'evento Back to Hogwarts sta arrivando: dove e quando seguirlo in diretta streaming

Come ogni anno, il prossimo 1° settembre si celebrerà l'iconico e attesissimo evento mondiale per i fan della saga di Harry Potter: come seguirlo anche online

Per i tantissimi fan di Harry Potter il 1° settembre è una data molto importante, ovvero il giorno in cui gli studenti partono con l’Hogwarts Express, dal Binario 9¾ della King’s Cross Station di Londra, per iniziare un nuovo anno scolastico alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Ed è infatti proprio questo il giorno in cui si celebra un evento di portata internazionale: il Back to Hogwarts. Scopriamo come partecipare all’evento o vederlo in diretta streaming in Italia.

Back to Hogwarts, come partecipare dal vivo o vedere l’evento in streaming

Per tutti i fan italiani della saga, l’appuntamento con l’evento Back to Hogwarts è il 1° settembre a Milano, e in particolare al Teatro Nazionale che, dalle ore 08:45 alle ore 14.00 circa, prenderà vita con sorprese, attività speciali, ospiti d’eccezione e una fondamentale dose di magia. Il momento più atteso sarà però quello delle ore 11.00, ovvero l’orario della partenza dell’Hogwarts Express dal binario 9¾ per raggiungere la Scuola di Magia e Stregoneria più famosa al mondo. Una giornata indimenticabile per tutti i fan della saga.

Per la prima volta, però, il grande evento verrà trasmesso anche in diretta streaming sui canali social di Harry Potter Italia, TikTok e Instagram, rintracciabili con il nome @harrypotterit. I fan che si sintonizzeranno troveranno anche elementi iconici della saga per fare foto incredibili e divertirsi come non mai. Un modo per vivere in prima persona, e direttamente da casa, il magico mondo di Hogwarts. Ma ovviamente non finisce qui, perché l’evento darà il via anche a molte altre iniziative, tra le quali il ritorno al cinema di Harry Potter e il calice di fuoco dal 28 agosto al 3 settembre, e la mostra Harry Potter: The Exhibition al The Mall di Milano dal 19 settembre.

Harry Potter, dove vedere la saga completa in streaming

E per chi volesse riguardare la magica saga di Harry Potter, ecco tutti i film in ordine di visione e dove trovarli in streaming sulle principali piattaforme.

Tutti i film della saga sono attualmente disponibili in streaming su Amazon Prime Video, Netflix, Now, TIM Vision, Google Play Film, Apple TV, Rakuten TV e CHILI.

