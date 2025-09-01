Harry Potter, svolta nel cast della serie reboot HBO: i fan esultano per l’arrivo di un Weasley mai visto al cinema La nuova serie HBO accoglie Charlie Weasley, fratello mai apparso nei film: il cacciatore di draghi entra ufficialmente nell’universo televisivo di Harry Potter

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

La serie reboot di Harry Potter, targata HBO, non smette di stupire i fan aggiungendo volti nel suo cast. Se ricordate bene, per questo progetto è sempre stato detto di voler essere pienamente fedele ai libri, giusto? Ebbene, proprio per questo motivo, la notizia emersa nelle ultime ore potrebbe far felice i fan. A quanto pare, un personaggio mai visto poiché escluso dai film, qui potrebbe finalmente avere un ruolo. Di chi stiamo parlando? Di un Weasley ma, vi forniremo tutti i dettagli nei prossimi paragrafi.

Harry Potter, nel cast della serie arriva Charlie Weasley

Una bellissima notizia è pronta a spiazzare i fan della celebre saga magica. Innanzitutto, c’è da dire che, il reboot di Harry Potter prodotto da HBO, sta attirando molta attenzione, soprattutto perché includerà un personaggio mai apparso nei film: Charlie Weasley, il secondogenito della famiglia. Una foto dal set ha mostrato i Weasley al completo, anche se Charlie sarà introdotto più avanti. In un post su HBO Max si legge infatti che Charlie è "attualmente in Romania", in riferimento al suo lavoro con i draghi, ma che presto si unirà agli altri. Sono stati annunciati anche i nuovi interpreti dei fratelli: Tristan e Gabriel Harland saranno Fred e George, Ruari Spooner interpreterà Percy, Gracie Cochrane sarà Ginny e Alastair Stout vestirà i panni di Ron.

Nei romanzi di J.K. Rowling, Charlie lascia Hogwarts per dedicarsi ai draghi in Romania, ma partecipa alla Seconda Guerra Magica e alla Battaglia di Hogwarts come membro dell’Ordine della Fenice. La sua assenza nei film è stata probabilmente una scelta legata alla semplificazione della trama e ai limiti di produzione. L’inclusione nel reboot permetterà di espandere la storia della famiglia Weasley.

Cosa sappiamo (finora) sulla serie Harry Potter di HBO e dove vedere i film in streaming

La serie vedrà anche Dominic McLaughlin come Harry Potter, Arabella Stanton nei panni di Hermione e Stout come Ron. La prima stagione, composta da otto episodi, coprirà La Pietra Filosofale. Le riprese sono in corso in location iconiche come il binario per Hogwarts, e nuove immagini della famiglia Weasley che, però, hanno già diviso i fan: alcuni entusiasti della fedeltà ai libri, altri più scettici. Chris Columbus, regista dei primi due film, ha commentato: "Una parte di me pensava: che senso ha? Sarà tutto uguale", evidenziando la difficoltà di rinnovare la saga mantenendo la nostalgia. Una perplessità più che lecita se l’obiettivo è essere fedele i libri e, al contempo, rinnovare la saga. Noi vogliamo essere fiduciosi.

La serie HBO è prevista per l’inizio del 2027 e, è inevitabile che l’arrivo di Charlie nel cast, garantirà ulteriormente una rappresentazione più completa e fedele dei romanzi di J. K. Rowling, com’è stato sempre detto sin dall’inizio su questo progetto. Non dobbiamo fare altro che attendere ulteriori dettagli. Intanto, se desiderate guardare in streaming i film della saga, li trovate tutti su Prime Video, NOW, Netflix, Rakuten TV, Apple TV e Mediaset Infinity.

