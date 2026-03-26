Harry Potter cancella il passato e cambia un dettaglio (importante) che spiazza i fan: la scelta di HBO
Il primo trailer della serie TV di Harry Potter mostra, nella versione originale, un cambiamento importante che riguarda il titolo e che ha sconcertato i fan
Dopo una lunga attesa, la serie TV di Harry Potter si è finalmente mostrata ieri con un primo trailer ufficiale. Le immagini hanno non solo mostrato i nuovi protagonisti e le dinamiche alle quali assisteremo nella prima stagione, ma hanno anche annunciato titolo e data d’uscita. E per il popolo americano, in particolare, proprio il titolo nasconde una novità importante, visto che è stato cambiato.
Perché il titolo originale di Harry Potter è stato cambiato
Se per noi, in Italia, la serie prende il nome del primo film, Harry Potter e la Pietra Filosofale, nella versione originale la situazione è del tutto differente. Non tutti sanno che esiste una discrepanza tra Inghilterra e Stati Uniti proprio nel titolo del primo film/libro della saga di J. K. Rowling. Se, infatti, nella versione inglese il titolo rimane fedele ed è quindi Harry Potter and the Philosopher’s Stone, negli Stati Uniti è stato invece modificato in Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. Il motivo è abbastanza banale: quando Arthur A. Levine, editore americano di Scholastic, decise di pubblicare il libro della Rowling, trovò che la parola ‘filosofale’, legata dunque a ‘filosofo’ e ‘filosofia’ potesse risultare agli occhi dei giovani lettori noiosa e antiquata, e dunque scoraggiare l’acquisto del libro. Motivo per il quale a Philosopher’s Stone decise di sostituire Sorcerer’s Stone, facendo diventare ‘la Pietra Filosofale’ ‘la Pietra dello Stregone’.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Un cambiamento che la stessa scrittrice accettò al tempo, ma di cui si disse successivamente pentita: "Hanno cambiato il titolo iniziale, ma con il mio consenso. A dire il vero, ora mi pento di averlo fatto, ma era il mio primo libro ed ero così grata a chiunque mi avrebbe pubblicato che volevo accontentarli.", spiegò al tempo.
La decisione di HBO sul titolo originale della serie TV
Arrivando dunque alla serie TV, HBO ha deciso di mantenersi fedele ai libri, ammissione d’altronde fatta sin dalla presentazione dello show, che vuole essere molto più dettagliato dei film (che avevano chiaramente una disponibilità di tempo limitata rispetto alla serie). Da qui la decisione di riportare il titolo della versione americana all’originale: la serie sarà, anche negli Stati Uniti, intitolata Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Cosa che potrà certamente sconcertare i fan americani, abituati ormai da decenni a un altro titolo.
Potrebbe interessarti anche
Harry Potter, il primo trailer della serie TV HBO mostra scene mai viste prima nei film
La serie TV Harry Potter e la Pietra Filosofale si mostra in un primo ed emozionante...
Harry Potter, tutti gli spin-off in arrivo dopo la serie HBO: l’indiscrezione
L’incredibile mondo del mago più amato di sempre potrebbe espandersi oltre l’attesis...
Harry Potter, HBO punta in alto e aggiunge un personaggio nella nuova serie: il motivo fa impazzire il web
Louis Shelton interpreterà Ron Weasley in versione Caposcuola nel reboot HBO di Harr...
Harry Potter, un indizio choc su Voldemort scatena i fan: la serie è pronta a scuotere HBO Max
Un’indiscrezione sulla nuova serie Harry Potter sta creando scompiglio: Ralph Fienne...
Harry Potter, un mondo magico ci aspetta su HBO Max: le novità e il periodo d'uscita dell'attesa serie TV
Quanto ci sarà ancora da attendere per l'arrivo della serie tv di Harry Potter su HB...
Colpaccio ‘Harry Potter’, Hans Zimmer firmerà la colonna sonora della serie TV HBO: perché sarà un capolavoro
Hans Zimmer guiderà la musica della serie HBO di Harry Potter: una sfida enorme che ...
Matilda De Angelis stronca JK Rowling ma ama Harry Potter e la magia di Hogwarts
L’attrice Matilda De Angelis si scaglia contro J.K. Rowling pur continuando a celebr...
Harry Potter lascia i fan senza parole: il villain più temuto della saga apparirà fin dalla prima stagione della serie HBO
HBO stravolge la saga, la serie Harry Potter sorprende i fan: uno storico villain ap...