Harry Potter cancella il passato e cambia un dettaglio (importante) che spiazza i fan: la scelta di HBO Il primo trailer della serie TV di Harry Potter mostra, nella versione originale, un cambiamento importante che riguarda il titolo e che ha sconcertato i fan

CONDIVIDI

Dopo una lunga attesa, la serie TV di Harry Potter si è finalmente mostrata ieri con un primo trailer ufficiale. Le immagini hanno non solo mostrato i nuovi protagonisti e le dinamiche alle quali assisteremo nella prima stagione, ma hanno anche annunciato titolo e data d’uscita. E per il popolo americano, in particolare, proprio il titolo nasconde una novità importante, visto che è stato cambiato.

Perché il titolo originale di Harry Potter è stato cambiato

Se per noi, in Italia, la serie prende il nome del primo film, Harry Potter e la Pietra Filosofale, nella versione originale la situazione è del tutto differente. Non tutti sanno che esiste una discrepanza tra Inghilterra e Stati Uniti proprio nel titolo del primo film/libro della saga di J. K. Rowling. Se, infatti, nella versione inglese il titolo rimane fedele ed è quindi Harry Potter and the Philosopher’s Stone, negli Stati Uniti è stato invece modificato in Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. Il motivo è abbastanza banale: quando Arthur A. Levine, editore americano di Scholastic, decise di pubblicare il libro della Rowling, trovò che la parola ‘filosofale’, legata dunque a ‘filosofo’ e ‘filosofia’ potesse risultare agli occhi dei giovani lettori noiosa e antiquata, e dunque scoraggiare l’acquisto del libro. Motivo per il quale a Philosopher’s Stone decise di sostituire Sorcerer’s Stone, facendo diventare ‘la Pietra Filosofale’ ‘la Pietra dello Stregone’.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un cambiamento che la stessa scrittrice accettò al tempo, ma di cui si disse successivamente pentita: "Hanno cambiato il titolo iniziale, ma con il mio consenso. A dire il vero, ora mi pento di averlo fatto, ma era il mio primo libro ed ero così grata a chiunque mi avrebbe pubblicato che volevo accontentarli.", spiegò al tempo.

La decisione di HBO sul titolo originale della serie TV

Arrivando dunque alla serie TV, HBO ha deciso di mantenersi fedele ai libri, ammissione d’altronde fatta sin dalla presentazione dello show, che vuole essere molto più dettagliato dei film (che avevano chiaramente una disponibilità di tempo limitata rispetto alla serie). Da qui la decisione di riportare il titolo della versione americana all’originale: la serie sarà, anche negli Stati Uniti, intitolata Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Cosa che potrà certamente sconcertare i fan americani, abituati ormai da decenni a un altro titolo.

Potrebbe interessarti anche