Harry Potter 2, HBO non perde tempo con la seconda stagione della serie: fan increduli HBO accelera i tempi: mentre la Stagione 1 è ancora in preparazione, gli autori hanno già iniziato a scrivere il secondo capitolo della saga di Harry Potter.

Non è ancora uscita la prima stagione che già si parla di seconda: HBO corre spedita con la serie Harry Potter e ha affermato di stare già scrivendo il secondo capitolo della saga. Non si perde tempo, insomma e, anche se gran parte e i dettagli sono tutti avvolti nel mistero, c’è già chi pensa che questo progetto non deluderà le aspettative dei fan del piccolo maghetto. Di seguito, tutte le informazioni che ancora non conoscete (e che, aa nostro parere, dovreste assolutamente sapere).

Harry Potter, la stagione 2 della saga è in lavorazione: cosa sappiamo

La serie TV di Harry Potter non è ancora uscita, ma HBO ha già iniziato a lavorare alla seconda stagione. Casey Bloys ha confermato che ci sarà una pausa tra le stagioni, ma l’obiettivo è evitare intervalli troppo lunghi, considerando la complessità della produzione e gli effetti speciali. Ogni romanzo di J.K. Rowling sarà adattato in una singola stagione, e la scrittrice ha visitato il set. La produzione punta a mantenere gli stessi attori giovani dei protagonisti, evitando i cambiamenti visti nei film, il che richiederà un ritmo di lavorazione rapido. La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max, anche in mercati come Italia, Germania e Regno Unito. L’adattamento è scritto da Francesca Gardiner, produttrice esecutiva insieme a Mark Mylod, che dirigerà diversi episodi.

Il cast comprende: Dominic McLaughlin (Harry), Alastair Stout (Ron), Arabella Stanton (Hermione), John Lithgow (Silente), Janet McTeer (Minerva), Paapa Essiedu (Piton), Nick Frost (Hagrid), Lox Pratt (Draco Malfoy), Johnny Flynn (Lucius Malfoy), Leo Earley (Seamus Finnigan), Alessia Leoni (Parvati Patil), Sienna Moosah (Lavender Brown), Bertie Carvel (Cornelius Fudge), Bel Powley e Daniel Rigby (Petunia e Vernon Dursley).

Nel corso della presentazione dei progetti per la prossima stagione, Casey Bloys, capo di HBO, ha affermato: "Non so se ci sarà una situazione tipo uno stop alle riprese della stagione 1 il venerdì e l’inizio delle riprese della stagione 2 dal lunedì. Ci sarà una pausa, ma faremo qualsiasi cosa sia necessaria per non avere un enorme gap. Per i ragazzi, ma anche per gli spettatori. Cercheremo di non avere pause troppo lunghe. Si tratta di uno show grande, con molti effetti speciali, ovviamente, un’operazione enorme, ma faremo quello che sarà possibile."

J.K. Rowling ha visitato il set della serie Harry Potter

Intanto, la scrittrice dei celebri romanzi, J.K. Rowling, di recente, ha fatto visita al set per la prima volta. Coinvolta come produttrice esecutiva, la scrittrice ha seguito la prima stagione dello show, contribuendo agli script e al casting estivo. Aveva già letto e apprezzato i copioni dei primi due episodi. Il nuovo adattamento promette di essere molto fedele ai libri e, secondo l’autrice, permetterà di approfondire dettagli e offrire maggiore profondità rispetto ai film.

