Harry Potter 2, finalmente sappiamo chi sarà Gilderoy Allock: ecco il volto del professore che farà impazzire Hogwarts
La seconda stagione di Harry Potter si prepara a introdurre Gilderoy Lockhart, il vanitoso professore di Difesa contro le Arti Oscure che conquisterà Hogwarts.
Fervono i preparativi per Harry Potter 2, la seconda stagione della serie HBO ha già un nome che fa rumore. Al centro delle nuove avventure ci sarà infatti Gilderoy Allock, il celebre professore di Difesa contro le Arti Oscure della Camera dei Segreti, destinato a portare tra i corridoi della scuola una buona dose di vanità, mistero e situazioni imprevedibili. Il personaggio, già interpretato al cinema da Kenneth Branagh, avrà ora un nuovo volto nella serie, ecco di chi si tratta.
Harry Potter 2, Nicholas Hoult sarà Gilderoy Allock: la decisione di HBO per la seconda stagione
Nicholas Hoult entra nel cast della seconda stagione della serie HBO di Harry Potter, dove interpreterà Gilderoy Lockhart, il vanitoso e ambizioso professore di Difesa contro le Arti Oscure. Il personaggio, già interpretato da Kenneth Branagh nel film Harry Potter e la Camera dei Segreti, è un mago ossessionato dalla fama, autore di libri sulle creature oscure e famoso per le sue presunte imprese. La seconda stagione, già approvata, inizierà le riprese in autunno, mentre la prima, dedicata a Harry Potter e la Pietra Filosofale, debutterà durante il periodo natalizio su HBO e HBO Max. Nel cast principale figurano Dominic McLaughlin nei panni di Harry, Alastair Stout come Ron e Arabella Stanton come Hermione. Torneranno anche Nick Frost (Hagrid), John Lithgow (Silente), Paapa Essiedu (Piton) e Janet McTeer (McGonagall).
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La serie è guidata dalla showrunner Francesca Gardiner, affiancata da Mark Mylod e, per la seconda stagione, da Jon Brown come co-showrunner. Tra i produttori esecutivi figurano anche J.K. Rowling, David Heyman e altri esponenti di Brontë Film and TV e Heyday Films. Il ruolo di Lockhart rappresenta un altro personaggio ‘cattivo’ per Hoult, che interpreta già Lex Luthor in Superman e tornerà nel prossimo Man of Tomorrow.
HBO non perde tempo per la seconda stagione di Harry Potter
HBO ha già iniziato a lavorare alla seconda stagione della serie, ma tra le stagioni ci sarà una pausa. L’obiettivo è comunque evitare attese troppo lunghe, soprattutto per mantenere gli stessi giovani attori nel corso della storia. Ogni libro di J.K. Rowling sarà adattato in una singola stagione e la scrittrice ha già visitato il set. La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max, anche in Italia, Germania e Regno Unito. La sceneggiatura è curata da Francesca Gardiner, mentre Mark Mylod sarà tra i registi. La produzione dovrà gestire tempi complessi a causa degli effetti speciali e dell’elevata dimensione dello show.
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