Harry Potter 2, Nicholas Hoult costretto a rinunciare: HBO corre ai ripari e pesca il nuovo (amatissimo) Gilderoy Allock. Ecco chi è Il cambio in corsa arriva a sorpresa a pochi giorni dall'annuncio dell'attore: HBO ha dovuto rivedere il casting del professore di Hogwarts. Trovato il sostituto

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Cambio di programma a Hogwarts, e stavolta la sorpresa arriva direttamente dal cast di Harry Potter 2. Nicholas Hoult, annunciato appena una settimana fa per il ruolo di Gilderoy Allock (Lockhart), ha dovuto lasciare il progetto a causa di impegni già presi che si sono sovrapposti al calendario delle riprese. HBO ha quindi dovuto trovare una soluzione, scegliendo un nuovo interprete per il vanitoso professore di Difesa contro le Arti Oscure. Ma vediamo insieme cos’è successo e chi sarà colui che sostituirà Hoult.

Harry Potter 2, Kit Harington sostituirà Nicholas Hoult: sarà lui Gilderoy Allock nella serie HBO

Kit Harington sarà Gilderoy Allock nella seconda stagione della serie HBO su Harry Potter. L’attore prende il posto di Nicholas Hoult, costretto a lasciare il progetto a causa di impegni già programmati. La scelta di Harington ha anche un significato particolare: l’ex Jon Snow ha sempre dichiarato il suo legame con la saga e, nel 2025, aveva già prestato la voce a Lockhart negli audiolibri. Il personaggio sarà quindi affidato a un interprete che conosce già bene il mondo di Hogwarts. Nella nuova stagione, Lockhart sarà ancora una volta il vanitoso e ambizioso mago che arriva a Hogwarts costruendosi una reputazione da grande eroe, nonostante le sue capacità siano ben lontane dall’immagine che cerca di mostrare. Nel film del 2002 il personaggio era stato affidato a Kenneth Branagh.

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A guidare nuovamente il progetto sarà Francesca Gardiner, affiancata questa volta da Jon Brown come co-showrunner. Tra i produttori esecutivi resta anche J.K. Rowling, insieme a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman. La prima stagione dovrebbe debuttare il 25 dicembre 2026 su HBO Max, con trasmissione prevista in contemporanea anche in Italia. L’attesa è davvero molta.

Quando iniziano le riprese di Harry Potter 2 e di cosa parla la seconda stagione

Le riprese della seconda stagione sono previste in autunno. La serie continuerà a seguire il giovane trio composto da Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione) e Alastair Stout (Ron). Nel cast figurano anche John Lithgow come Silente, Janet McTeer come McGranitt, Paapa Essiedu come Piton e Nick Frost come Hagrid. Harry Potter 2 arriverà nel 2027 e la serie, in definitiva, sarà strutturata in sette stagioni, una per ciascun libro. HBO ha già iniziato a pianificare la seconda, cercando di ridurre al minimo gli intervalli tra i capitoli per garantire continuità nel cast giovanile. Il progetto, come giusto che sia, richiederà tempi produttivi importanti per via della complessità degli effetti visivi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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