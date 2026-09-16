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Harry Potter 2, la Camera dei Segreti prende forma: ecco chi vestirà i panni di Arthur Weasley, Mirtilla Malcontenta e Colin Canon nella serie HBO

La seconda stagione della serie HBO prende forma: Rafe Spall raccoglie l’eredità di Mark Williams nei panni di Arthur Weasley, con due nuovi ingressi.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Fervono senza sosta i preparativi per Harry Potter 2, la serie HBO che aggiunge tre nuovi attori al cast della seconda stagione. Rafe Spall interpreterà Arthur Weasley, mentre Molly Hewitt-Richards vestirà i panni di Mirtilla Malcontenta e Jasper Ambrose sarà Colin Canon. I tre entreranno in scena nell’adattamento televisivo de La Camera dei Segreti, secondo capitolo della saga. Ma vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Harry Potter 2, la seconda stagione ha trovato i suoi Arthur Weasley, Mirtilla Malcontenta e Colin Canon

La seconda stagione della serie HBO dedicata a Harry Potter amplia il proprio cast con tre nuovi interpreti, che daranno vita ad altrettanti personaggi di Harry Potter e la Camera dei Segreti. Rafe Spall vestirà i panni di Arthur Weasley, padre di Ron e componente della numerosa famiglia Weasley. Il personaggio è un mago impiegato al Ministero della Magia e particolarmente interessato al mondo dei Babbani e ai loro oggetti. Spall raccoglie così l’eredità di Mark Williams, che aveva interpretato Arthur nei film della saga. Molly Hewitt-Richards interpreterà invece Mirtilla Malcontenta, il fantasma di Hogwarts che infesta il bagno delle ragazze e che, nella storia, entra in contatto con Harry e gli altri studenti. Nei film il ruolo era stato affidato a Shirley Henderson.

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Completa le new entry Jasper Ambrose, scelto per il ruolo di Colin Canon, giovane studente di Grifondoro e grande fan di Harry Potter. Appassionato di fotografia, Colin segue spesso Harry con la sua macchina fotografica per scattargli delle foto. Il personaggio era già comparso nel film del 2002, dove era stato interpretato da Hugh Mitchell.

Harry Potter 2, a che punto sono le riprese e quando esce la prima stagione della serie HBO

I tre attori entreranno quindi nell’universo televisivo di Hogwarts a partire dalla stagione dedicata al secondo romanzo della saga. Le riprese sono attualmente in corso presso i Warner Bros. Studios Leavesden, nel Regno Unito. HBO ha già rinnovato ufficialmente lo show per evitare che i giovanissimi attori protagonisti crescano troppo rapidamente tra un ciclo di episodi e l’altro. Mentre la prima stagione, incentrata su Harry Potter e La Pietra Filosofale, debutterà il 25 dicembre 2026. La showrunner Francesca Gardiner promette che vedremo "cose ​​che non abbiamo mai visto". Ha anche parlato di rimanere fedele all’età canonica dei personaggi.

Per quanto riguarda qualche dettaglio tecnico, Hans Zimmer curerà la colonna sonora della serie, mentre HBO, Brontë Film and TV e Warner Bros. Television saranno coinvolte nella produzione, con David Heyman e J.K. Rowling come produttori esecutivi.

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