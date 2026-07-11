Harry e Meghan fanno incontrare i figli con Re Carlo per la prima volta in 4 anni: il gesto che non passa inosservato I Sussex hanno scelto di presentarsi a Highgrove con i loro figli per una riunione segreta che potrebbe avere un significato ben più profondo di una semplice visita privata.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo anni di rapporti difficili, accuse reciproche e una distanza che sembrava sempre più difficile da colmare, Harry e Meghan hanno compiuto un gesto che potrebbe rappresentare una tappa importante nella storia recente della famiglia reale britannica. Re Carlo e la regina Camilla hanno infatti ricevuto il figlio minore del sovrano, la nuora e i piccoli Archie e Lilibet nella residenza di Highgrove House, nel Gloucestershire, per quello che viene descritto come il primo incontro di persona tra il monarca e i nipoti dopo quattro anni.

Harry e Meghan fanno incontrare Re Carlo e Camilla con Archie e Lilibet

Buckingham Palace ha confermato l’appuntamento, precisando però che si è trattato di un momento strettamente privato. Nessuna fotografia ufficiale, nessuna dichiarazione aggiuntiva e nessun dettaglio sulla conversazione avvenuta tra le mura della tenuta di campagna del sovrano. Una scelta che non sorprende, considerando la delicatezza della situazione. Negli ultimi anni ogni gesto dei Sussex nei confronti della Corona è stato analizzato nel dettaglio dall’opinione pubblica e dai media internazionali. Questa volta, invece, la volontà sembra essere stata quella di proteggere il carattere familiare dell’incontro. Per Archie, che oggi ha sette anni, e per la sorella Lilibet, che ne ha cinque, è stato un momento particolarmente significativo. Pur avendo già incontrato alcuni membri della famiglia reale nel 2022 durante il Giubileo di Platino di Elisabetta II, il tempo trascorso e la lunga lontananza rendono questo appuntamento quasi una nuova presentazione.

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Le tensioni che hanno diviso la famiglia reale inglese

Per comprendere il valore simbolico di questa riunione bisogna tornare al 2020, quando Harry e Meghan decisero di lasciare il ruolo di membri senior della famiglia reale e trasferirsi negli Stati Uniti. Da allora i rapporti con Buckingham Palace hanno attraversato momenti estremamente complicati. L’intervista concessa a Oprah Winfrey, la docuserie Harry & Meghan e il libro autobiografico "Spare" hanno contribuito ad alimentare uno scontro che sembrava insanabile. Nel corso degli anni il principe ha raccontato pubblicamente il proprio disagio all’interno dell’istituzione monarchica, mentre dalla famiglia reale è arrivato quasi sempre il silenzio. Sullo sfondo sono rimaste anche le dispute legate alla sicurezza dei Sussex durante le visite nel Regno Unito, un tema che ha continuato a creare attriti.

Il desiderio di ricucire i rapporti

L’incontro di Highgrove arriva dopo giorni caratterizzati da indiscrezioni e incertezze. Harry era rientrato nel Regno Unito da solo per una serie di impegni legati alle sue attività benefiche, mentre fino all’ultimo non era chiaro se Meghan e i bambini lo avrebbero raggiunto. Alla fine la famiglia si è riunita e ha fatto visita al sovrano. Secondo molti osservatori, dietro questa scelta ci sarebbe anche il desiderio di Re Carlo di recuperare il rapporto con il figlio e con i nipoti, soprattutto in una fase della sua vita segnata dalle note difficoltà di salute.

Un primo passo verso la pace

Naturalmente è impossibile sapere cosa sia stato detto durante la visita. Ciò che appare evidente, però, è che il semplice fatto che l’incontro sia avvenuto rappresenta già una notizia significativa. Per anni la frattura tra Harry e la Corona è stata uno dei temi più delicati della monarchia britannica. Vedere il principe, Meghan, Archie e Lilibet accolti nella residenza privata del re potrebbe essere il segnale di una volontà reciproca di abbassare i toni e provare a guardare avanti. Resta da capire se questo riavvicinamento avrà conseguenze concrete nel prossimo futuro. Molti nodi, a partire dai rapporti con il principe William, sembrano infatti ancora lontani da una soluzione. Tuttavia, dopo quattro anni di distanza, il semplice abbraccio tra un nonno e i suoi nipoti rappresenta già un’immagine potente, anche se nessuno la vedrà mai. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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