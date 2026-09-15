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Harry torna a festeggiare il compleanno in Inghilterra (dopo 6 anni): la dolce dedica di Meghan Markle e l’imprevisto per Archie e Lilibet

Il secondogenito di Carlo e Diana ha spento oggi 42 candeline, celebrando per la prima volta in patria dal settembre 2019. Ma un disguido ha rischiato di rovinare la festa.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Il principe Harry spegne 42 candeline. E per la prima volta dopo più di sei anni lo fa a casa sua, in Gran Bretagna. Il secondogenito di Re Carlo e Diana è infatti tornato (per restare) dopo la parentesi americana controversa insieme alla consorte Meghan Markle. E mentre l’ex attrice lo festeggia con un post tenerissimo su Instagram, filtrano notizie su un disguido non da poco che avrebbe in parte rovinato le celebrazioni di compleanno. I figli della coppia, Archie e Lilibet, sarebbero infatti stati costretti a cambiare scuola dopo pochissimi giorni dall’inizio delle lezioni. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Harry, la dedica tenerissima di Meghan Markle per il 42esimo compleanno

Sono 42 anni per Harry, fratello ‘rinnegato’ e poi riaccolto nella Royal Family dopo l’esilio (per lo più auto-imposto) in America. Lui e Meghan Markle sono tornati in pianta stabile nel Regno Unito, trasferendosi nelle Cotswolds con il permesso di Re Carlo III, seppure senza alcun ruolo attivo nella monarchia. E così, oggi, per il figlio minore di Diana arriva la celebrazione speciale del primo compleanno in patria da quel lontano settembre 2019. Quando insieme alla consorte decise (tecnicamente a gennaio del 2020) di fare un passo indietro dagli incarichi reali e tentate la fortuna in California.

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Poi vennero il libro esplosivo sui Royals, Spare, e il contratto con Netflix, oltre a continue frizioni con la famiglia che ancora oggi non sarebbero pienamente risolte. Tutto questo però non compare nel tenero messaggio d’auguri postato oggi da Meghan su Instagram: un reel che è una raccolta di momenti dolcissimi insieme a Harry e ai figli Archie e Lilibet. Con tanto di dedica al miele: "È semplicemente il migliore. Buon compleanno, amore mio".

Nelle immagini che scorrono, vediamo il principe baciare l’ex attrice in mezzo ai filari di una vigna, poi scene di affetto con la figlia, che bacia sulla nuca mentre sfrecciano insieme su un golf cart. E ancora: Harry che dipinge insieme al figlio, Harry che passeggia mano nella mano con la piccola Lilibet. Il quadretto perfetto, da cui viene però escluso non solo il clima di tensione in famiglia, ma pure un recente imprevisto che avrebbe (quasi) rischiato di rovinare la festa al neo 42enne.

L’imprevisto a scuola per i figli di Harry e Meghan

Secondo recenti indiscrezioni, infatti, dopo appena due giorni di scuola nelle Cotswolds, Archie e Lilibet sarebbero stati trasferiti in fretta e furia per motivi di sicurezza. Un portavoce della famiglia ha spiegato la questione così: "La decisione di trasferire i bambini in un’altra scuola è stata presa in seguito a una discussione con il team di sicurezza della famiglia in merito agli aspetti pratici della loro attuale situazione. I genitori sono estremamente grati a tutti gli insegnanti e al personale per l’amore, la cura e l’impegno dimostrati alla loro famiglia…Questa decisione non deve in alcun modo essere interpretata come un giudizio negativo sulla scuola o sulle eccezionali cure che i bambini vi hanno ricevuto".

In base alle voci, i problemi di sicurezza evidenziati sarebbero legati alla distanza tra la scuola e la casa dei bambini, e all’eccessivo tempo impiegato per gli spostamenti a causa del traffico intenso. Harry però, essendo privo dei incarichi reali attivi, non potrebbe tecnicamente ottenere la protezione della polizia come in passato. E questo potrebbe aver contribuito alla decisione di cambiare subito aria.

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