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Harrison Ford a cuore aperto svela: "Ecco cosa mi ha aiutato a sconfiggere la depressione"

In una profonda intervista, l'interprete di Indiana Jones e Han Solo racconta il suo difficile passato accademico

Marco Lucio Papaleo

Marco Lucio Papaleo

Content Editor

Per vivere (in ogni senso) scrivo e descrivo: mi interessa molto il contenuto, ma spesso resto affascinato dall'utilizzo del contenitore. Amo Tetris e le narrazioni interattive.

Harrison Ford a cuore aperto svela come il teatro lo abbia aiutato a sconfiggere la depressione

Pochi attori possono vantare lo status di icona globale raggiunto da Harrison Ford, un artista capace di prestare il volto a una triade di eroi che ha ridefinito l’immaginario collettivo: dal cinismo spaziale di Han Solo all’ironia avventurosa di Indiana Jones, fino alla malinconia esistenziale di Rick Deckard in Blade Runner. La sua straordinaria capacità di attrarre il pubblico ha trasformato in successi senza tempo anche pellicole come American Graffiti, Il fuggitivo e Witness – Il testimone, rendendolo un pilastro fondamentale della Hollywood degli ultimi cinquant’anni. Eppure, dietro questa facciata di successo incrollabile, Ford ha dovuto affrontare una battaglia personale molto dura contro un nemico invisibile.

L’errore fortunato che l’ha salvato dall’isolamento sociale

Durante la conversazione nel podcast Awards Chatter, l’attore ha rievocato con onestà i giorni bui del college, quando una forma di depressione clinica lo aveva spinto a chiudersi totalmente in se stesso. Ford ha ricordato come passasse la maggior parte del tempo confinato nella sua stanza singola, limitandosi a uscire dal letto solo per ordinare del cibo: "Prendevo una pizza, tornavo a sdraiarmi e restavo lì finché non arrivava", ha spiegato, descrivendo una routine fatta di sonno e apatia dove i cartoni vuoti finivano semplicemente ammucchiati in un angolo.

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Persino il tentativo di frequentare le lezioni era diventato una sfida insuperabile, ammettendo che raramente si spingeva oltre la soglia dell’edificio, poiché si sentiva psicologicamente e socialmente malato.
La svolta è arrivata quasi per sbaglio, nel tentativo di migliorare la propria media universitaria. Ford si iscrisse a un corso di teatro senza leggerne attentamente la descrizione. Pensava si trattasse di un’attività puramente accademica legata all’analisi dei testi, ignorando la parte che prevedeva di calcare fisicamente il palcoscenico. Quella sorpresa si rivelò essere la sua ancora di salvezza. Trovandosi obbligato a recitare, l’attore scoprì una comunità di persone che inizialmente considerava strambe o emarginate, ma che si rivelarono essere le più interessanti mai conosciute. Attraverso lo studio del comportamento umano e la narrazione di storie, Ford riuscì a trovare il proprio posto nel mondo.

La recitazione come cura dell’anima

L’esperienza teatrale non gli ha fornito solo una carriera, ma una nuova lente attraverso cui guardare la vita. Ford ha spiegato come quel corso lo abbia messo in contatto con individui dotati di una capacità eccezionale di comprendere la psicologia delle persone e le loro reazioni. Entrare a far parte di una comunità di narratori ha cambiato radicalmente il suo mondo, permettendogli di uscire da quella stanza singola e di trasformare le sue fragilità nella forza necessaria per diventare uno degli attori più ammirati di sempre. Quel corso di recitazione, iniziato quasi per gioco per alzare la media dei voti, è diventato il punto di svolta fondamentale che gli ha permesso di trasformare l’isolamento in espressione artistica, traghettandolo verso la leggenda.

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