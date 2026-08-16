Harlan Coben è il nuovo fenomeno di Netflix: ecco 3 serie TV mozzafiato ispirate ai suoi romanzi da vedere assolutamente
Alcuni romanzi dello scrittore sono diventati delle serie TV per Netflix e alcune di queste sono davvero imperdibili: ecco i titoli che vi consigliamo di recuperare
Harlan Coben sta spopolando su Netflix: la piattaforma streaming ha infatti deciso di puntare sul celebre scrittore, portando in scena alcuni dei suoi romanzi gialli e thriller. Tra i tanti adattamenti, ve ne consigliamo tre da vedere assolutamente.
Harlan Coben su Netflix: ecco 3 serie TV da non perdere
Ovunque tu sia
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Ovunque tu sia è il titolo del momento su Netflix e si capisce subito il perché. Rispetto ad altri adattamenti di Coben, qui l’asticella dell’adrenalina è altissima fin dai primi minuti. La storia parte da una ferita enorme: un padre che sta scontando l’ergastolo per l’omicidio del figlioletto (crimine di cui si è sempre proclamato innocente) scopre un indizio sconvolgente che gli fa credere che il bambino sia in realtà ancora vivo. Da quel momento parte una corsa contro il tempo, dove il protagonista rischia qualsiasi cosa pur di arrivare alla verità, braccato sia dalle sue colpe presunte che dalla legge. Ha il ritmo classico delle storie di Coben, ma con un pizzico di disperazione personale in più che ti fa tifare per il protagonista dall’inizio alla fine.
Estate di morte
Estate di morte è uno degli adattamenti più d’atmosfera e malinconici targati Netflix. La trama è ambientata in Polonia e si sviluppa su due piani temporali: il 1994, quando durante un campeggio estivo nei boschi quattro ragazzi scompaiono nel nulla, e il 2019, quando il ritrovamento di un corpo riapre inaspettatamente quel caso mai risolto. Il protagonista è un procuratore a cui quella tragica notte ha portato via la sorella. A differenza di altri thriller più frenetici, Estate di morte gioca molto sulle ambientazioni, sui silenzi e sul senso di nostalgia interrotta. Perfetto se cercate un giallo più d’autore e d’atmosfera.
Fidati di me
Con Fidati di me restiamo sempre in Polonia (in realtà restiamo nello stesso "universo narrativo" della serie precedente, con cui condivide persino un paio di personaggi), ma qui il contesto cambia completamente. La storia è ambientata in un sobborgo benestante e apparentemente tranquillo di Varsavia. Quando un ragazzo diciottenne scompare improvvisamente dopo la morte di un suo amico, la facciata di perfezione della comunità inizia a sgretolarsi rapidamente. È un thriller dal ritmo incalzante e una struttura corale che vi farà sospettare praticamente di chiunque fino all’ultimo episodio.
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