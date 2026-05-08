Hantavirus, nuovo scontro tra Heather Parisi e Bassetti: “Stavolta non mi vaccino”. La replica (gelida) dell’infettivologo Heather Parisi torna ad attaccare sui social dopo i casi di Hantavirus su una nave da crociera. Matteo Bassetti risponde con sarcasmo e dati allarmanti.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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L’Hantavirus riaccende lo scontro social tra Heather Parisi e Matteo Bassetti, protagonisti già durante gli anni della pandemia di Covid di numerosi botta e risposta infuocati. A far riesplodere la polemica sono stati alcuni recenti focolai registrati a bordo di una nave da crociera, che hanno riportato il virus al centro dell’attenzione mediatica. L’ex showgirl ha pubblicato sui social un duro sfogo contro l’ipotesi di nuove restrizioni sanitarie o campagne vaccinali, mentre l’infettivologo del Policlinico San Martino di Genova ha replicato con toni ironici ma anche ricordando la gravità dell’infezione.

Hantavirus, Heather Parisi attacca: "Non mi vaccino"

Heather Parisi è tornata a far discutere con una serie di dichiarazioni pubblicate sui social, nelle quali ha preso posizione contro eventuali misure legate all’Hantavirus. La showgirl, già nota per le sue critiche durante l’emergenza Covid, ha ribadito di non voler più accettare messaggi che facciano leva sul senso di colpa collettivo. Nel suo sfogo ha escluso categoricamente l’idea di un nuovo lockdown e ha respinto qualsiasi appello alla vaccinazione "per proteggere i più fragili", sostenendo che certe dinamiche comunicative sarebbero già state utilizzate durante la pandemia. Toni durissimi, quelli della Parisi, che hanno immediatamente acceso il dibattito online.

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Le sue parole arrivano in un clima già teso, segnato da vecchie ruggini con Matteo Bassetti e altri volti noti della comunità scientifica. Negli ultimi mesi, infatti, la showgirl era già finita al centro di polemiche per uno scontro social nato dalle dichiarazioni dell’infettivologo su Robert F. Kennedy Jr., attuale Segretario alla Salute degli Stati Uniti. Da quella vicenda si era arrivati perfino alla minaccia di azioni legali e a un appello pubblico della Parisi alle autorità diplomatiche americane, in difesa della propria libertà di opinione. Una situazione che aveva attirato anche l’attenzione del virologo Roberto Burioni, intervenuto con un commento ironico diventato rapidamente virale.

La replica di Matteo Bassetti: "Non esiste alcun vaccino"

La risposta di Matteo Bassetti non si è fatta attendere. L’infettivologo ha replicato con sarcasmo alle affermazioni della showgirl, precisando innanzitutto che, al momento, non esiste alcun vaccino contro l’Hantavirus né una terapia specifica per curarlo. Bassetti ha invitato la Parisi a "stare tranquilla", aggiungendo una frecciata sulla sua abitudine a commentare temi scientifici sui social. Ma il medico ha anche voluto sottolineare la pericolosità dell’infezione, ricordando che alcune varianti del virus possono avere un tasso di mortalità molto elevato.

Secondo l’esperto, proprio l’assenza di cure mirate e strumenti preventivi rende l’Hantavirus un tema da affrontare con serietà e senza superficialità. Le sue parole hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando ancora una volta il confronto tra chi accusa la comunicazione scientifica di eccessivo allarmismo e chi, invece, ritiene fondamentale affidarsi agli esperti.

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