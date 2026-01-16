Trova nel Magazine
Colpaccio ‘Harry Potter’, Hans Zimmer firmerà la colonna sonora della serie TV HBO: perché sarà un capolavoro

Hans Zimmer guiderà la musica della serie HBO di Harry Potter: una sfida enorme che promette di rinnovare la magia senza tradire l’eredità cinematografica.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La nuova serie tv di Harry Potter prodotta da HBO inizia a prendere forma e mette a segno un colpo destinato a far discutere fan e addetti ai lavori. A firmare la colonna sonora sarà Hans Zimmer, uno dei compositori più influenti e premiati della storia del cinema contemporaneo. Una scelta che alza ulteriormente l’asticella di un progetto già ambiziosissimo, chiamato a confrontarsi con l’eredità musicale lasciata dai film originali. Ma perché questo incarico potrebbe trasformarsi in un vero capolavoro? Le ragioni sono molte, e tutte estremamente solide.

Hans Zimmer alla guida della musica della serie Tv Harry Potter: una scelta storica

Hans Zimmer, insieme al suo collettivo Bleeding Fingers Music, è ufficialmente al lavoro sulla colonna sonora della serie HBO di Harry Potter. Parliamo di un compositore che ha messo la sua firma su oltre 500 progetti tra cinema e televisione, ridefinendo il linguaggio musicale dell’audiovisivo moderno. Accanto a lui ci saranno Kara Talve e Anže Rozman, figure chiave del collettivo, già apprezzate per lavori di grande impatto emotivo.

Affrontare il mondo creato da J.K. Rowling non è però una sfida come le altre. La saga cinematografica ha lasciato un segno indelebile grazie alle musiche iconiche di John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper e Alexandre Desplat. Zimmer e il suo team ne sono perfettamente consapevoli: il loro obiettivo non è cancellare il passato, ma dialogare con esso, rispettandone l’anima e ampliandone l’orizzonte sonoro.

Tra eredità musicale, nuova magia e una serie evento HBO

Nelle dichiarazioni ufficiali Hans Zimmer ha parlato apertamente di una "responsabilità enorme", ricordando come la musica di Harry Potter sia diventata nel tempo un punto di riferimento imprescindibile per intere generazioni di spettatori e compositori. L’obiettivo del nuovo score sarà quindi quello di evocare quella magia che nel mondo dei maghi sembra sempre a portata di mano: un mix di mistero, meraviglia e senso di scoperta continua.

Il formato seriale rappresenta però un valore aggiunto decisivo, perché permetterà di sviluppare temi musicali più complessi e stratificati, seguendo l’evoluzione dei personaggi episodio dopo episodio. Il tutto all’interno di una produzione che ambisce a essere uno degli eventi televisivi del decennio, con un cast di altissimo livello che include Paapa Essiedu, John Lithgow e Janet McTeer, una sceneggiatura firmata da Francesca Gardiner e la regia di diversi episodi affidata a Mark Mylod. In questo contesto, la colonna sonora non sarà un semplice accompagnamento, ma uno dei pilastri emotivi della serie: ed è qui che Hans Zimmer potrebbe davvero fare la differenza, trasformando la magia di Hogwarts in un’esperienza sonora nuova, potente e destinata a restare nel tempo.

Programmi

