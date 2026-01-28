Halle Berry è tornata (finalmente): domina al cinema e in TV dopo una lunga assenza Halle Berry torna, con il suo fascino, in grande stile tra personaggi audaci e produzioni top: l'attrice è pronta a prendersi la scena tra cinema e serie tv.

Halle Berry sta tornando. L’attrice, nota per il suo talento ma anche per la sua bellezza e il suo fascino, è pronta a riprendersi la scena tra film e serie. Proprio così, perché, a quanto pare, la star Premio Oscar, sarà la protagonista di tantissimi progetti. Insomma, sembra proprio che la vedremo molto spesso sullo schermo. Ma vediamo nello specifico ‘cosa bolle in pentola’ e quali sono queste produzioni che la vedono nel ruolo principale.

Halle Berry, da The President Is Missing a Bad Cop, Bad Cop: tutti i film e le serie in cui la vedremo

HalleHolly, la società di produzione fondata da Halle Berry e Holly Jeter nel 2022, ha costruito un catalogo di film e serie TV di alto profilo, molti dei quali vedono Berry come protagonista. La società si concentra su storie con personaggi complessi, che stimolano riflessioni e promuovono rappresentazioni significative davanti e dietro la macchina da presa.

Tra i progetti principali:

The President Is Missing

The President Is Missing (Apple Original Films) è un thriller politico tratto dal romanzo di Bill Clinton e James Patterson. Berry interpreta la presidentessa Joanna Duncan, l’unica in grado di fermare un attacco terroristico devastante. La serie esplora il mondo dei servizi segreti e della politica internazionale, mostrando le difficoltà di una leader costretta a rischiare tutto per salvare il paese.

Bad Cop, Bad Cop

Bad Cop, Bad Cop, commedia d’azione diretta da Kay Cannon, racconta le avventure di due poliziotti imbranati, Molly e Devon, guidati da una detective esperta (Berry). Insieme dovranno affrontare situazioni folli e imprevedibili, superando ogni regola e imparando lezioni che non avevano mai appreso, in un viaggio esilarante tra azione e comicità.

Zero F*s**

Zero F*s** (Peacock) è una commedia sulla menopausa che segue tre migliori amiche (una delle quali interpretata da Berry) alle prese con i drammi della mezza età. La storia prende una piega inaspettata quando devono risolvere l’omicidio di un’amica, affrontando la confusione della memoria e le sfide personali. Il tema centrale è l’accettazione del "secondo atto" della vita e la riscoperta di sé stesse.

The Patient

The Patient (HBO) è un horror psicologico in cui Berry interpreta Josephine Todd, una paziente nota per essere incurabile. Il giovane psichiatra Parker tenta di curarla, ma scopre che scavare nella sua mente tormentata può avere conseguenze pericolose. La serie esplora i confini tra vittima e predatore, sanità mentale e ossessione.

Mother Doom

Mother Doom (FX) segue Riley, una ex militare delle Forze Speciali in pensione, che torna in azione per vendicare la morte del figlio. La storia mescola elementi di revenge drama e azione, con Berry potenzialmente nel ruolo principale, mostrando una protagonista pronta a sfidare ogni limite per ottenere giustizia.

Tra i progetti cinematografici figurano anche:

Sunburn

Sunburn, thriller psicologico diretto da Liz Garbus, racconta la storia di una donna che abbandona improvvisamente la sua famiglia per raggiungere una cittadina sperduta e mettere in atto un piano complesso, legato a crimini passati e desiderio di libertà, mentre segreti e misteri del suo passato emergono lentamente.

Family Swap

Family Swap, commedia sullo scambio di corpi basata sul film francese Le Sens de la famille, segue una famiglia in cui i membri si risvegliano ogni giorno nel corpo degli altri. Questo caotico esperimento porta a scoprire differenze generazionali, conflitti interni e relazioni familiari complicate, con Berry tra i protagonisti.

Parole Officer

Parole Officer narra la storia di un condannato a libertà vigilata, sedotto e manipolato da una donna misteriosa (Berry) che lo costringe a infrangere le regole e a commettere crimini, minacciando di farlo finire in prigione per il resto della vita.

The Boy Who Knew Too Much

The Boy Who Knew Too Much, adattamento delle memorie di Cathy Byrd, racconta di Christian Haupt, un ragazzo con straordinarie conoscenze di baseball e ricordi di una vita passata nei panni di Lou Gehrig. La storia esplora la reincarnazione e il legame tra vite passate e presente, con Berry come produttrice.

I film prodotti da HalleHolly

Il primo film prodotto da HalleHolly è stato il survival horror Never Let Go – A Un Passo dal Male (2024), seguito da Fleur, scritto e diretto da Ellie Foumbi, con Berry protagonista. Altri progetti imminenti includono la distribuzione di Sunburn, Family Swap e Bad Cop, Bad Cop.

