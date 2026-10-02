Halle Berry, l'ex marito ottiene un'ordinanza restrittiva per il figlio: di cosa è accusata l'attrice e la sua reazione La star di X-Men e Monster's Ball è stata protagonista di un episodio nei confronti del figlio Maceo pochi giorni fa che le potrebbe costare carissimo

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Olivier Martinez, ex marito dell’attrice Halle Berry, ha mosso gravi accuse nei confronti della compagna, rea di aver aggredito il figlio della coppia, Maceo, 12 anni, e di avergli messo le mani al collo: l’uomo ha infatti depositato una richiesta di ordine restrittivo temporaneo nei suoi confronti. L’episodio risalirebbe allo scorso 26 settembre, quando Berry avrebbe tentato di soffocare il ragazzino. L’attrice avrebbe poi mandato un messaggio all’ex, scusandosi per il proprio comportamento, ma l’uomo avrebbe avviato l’iter per avere la custodia unica del figlio.

Halle Berry aggredisce il figlio e l’ex marito ottiene un’ordinanza restrittiva

Non si sarebbe trattato di un episodio isolato, quello che sabato 26 settembre avrebbe visto protagonisti Halle Berry e il figlio Maceo. L’attrice avrebbe infatti messo le mani al collo del ragazzino, 12 anni, stringendo fino a iniziare a soffocarlo nel corso di una lite mentre giocavano a un videogioco. L’ex marito della donna, Olivier Martinez, avrebbe parlato di presunti abusi accaduti nel corso di anni, caratterizzati da aggressioni fisiche al figlio e maltrattamenti verbali nei suoi confronti. Non sarebbe stata la prima volta, poi, che Berry avrebbe immobilizzato il figlio usando alcune delle tecniche apprese studiando arti marziali miste.

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Tra gli episodi citati da Martinez ci sarebbe quello risalente alla disputa per l’assegno di mantenimento: Berry avrebbe descritto il padre al figlio attraverso un insulto razziale, incolpandolo di voler derubare una donna nera, chiedendo poi al figlio come si sentisse al riguardo, in quanto lui stesso persona nera. Il giudice ha accettato la richiesta di ordine restrittivo temporaneo, ma gli orari di visita di Berry sono stati ridotti: potrà vedere Maceo il lunedì e il martedì (10:00–20:00) e nei fine settimana con lo stesso orario. L’uomo avrebbe affermato di non voler arrivare a interrompere il rapporto tra madre e figlio, ma pretende che la donna si prenda le proprie responsabilità e che non si presenti alle visite sotto l’effetto di alcool e droghe.

La risposta di Halle Berry tramite il suo avvocato

La reazione dell’attrice non ha tardato ad arrivare. Tramite la propria avvocata, Marina Beck, Berry ha respinto ogni accusa, definendo le parole di Martinez come "assolutamente prive di fondamento". Ha inoltre aggiunto come siano ampiamente documentate le violazioni delle disposizioni dei giudici da parte dell’uomo, per le quali sarebbe già stato sanzionato, il quale avrebbe ostacolato a più riprese percorsi terapeutici ed educativi che il figlio necessiterebbe.

Halle Berry e Olivier Martinez sono stati sposati dal 2013 al 2015, col divorzio divenuto ufficiale nel 2023. La relazione è sempre stata burrascosa e segnata da battaglie legali per il mantenimento e per la custodia del figlio. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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