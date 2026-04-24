Su HBO Max una storia sconvolgente: due amici inseparabili, un segreto oscuro e un passato che esplode Su HBO Max debutta Half Man: la serie di Richard Gadd esplora un’amicizia fraterna complessa tra due uomini, tra la Glasgow degli anni ’80 e traumi irrisolti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Oggi, 24 aprile 2026, su HBO Max arriva in streaming Half Man, la nuova serie di Richard Gadd, il quale, dopo il successo di Baby Reindeer, torna protagonista come creatore e attore della miniserie. Quest’ultima è composta da sei episodi e vedrà tra i protagonisti anche Jamie Bell. Dopo aver raccontato la propria esperienza personale (la vicenda della sua stalker e il proprio passato traumatico) in Baby Reindeer, Gadd, in questo nuovo progetto, propone una nuova storia incentrata su un legame familiare intenso e distruttivo, che porta a conseguenze estreme. Insomma, si preannuncia un qualcosa di molto profondo, accattivante e decisamente bello. Di seguito, tutti i dettagli.

Half Man, quando esce e di cosa parla la nuova serie di Richard Gadd

Preparatevi a un qualcosa di emotivamente molto forte perché è questo che sarà la nuova serie targata HBO Max, Half Man, che debutta oggi, venerdì 24 aprile 2026, in streaming sulla piattaforma. Si tratta di una delle serie più attese della stagione ed è una una co-produzione HBO e BBC firmata da Richard Gadd (Baby Reindeer), è una miniserie di sei episodi rilasciati settimanalmente. La storia segue Niall e Ruben, due uomini cresciuti come fratelli pur senza legami di sangue, molto diversi tra loro ma uniti da un rapporto profondo nato durante l’infanzia. Anni dopo, il loro equilibrio si spezza quando Ruben si presenta in modo inquietante al matrimonio di Niall, innescando un evento violento che riapre ferite del passato e riporta la narrazione tra la Glasgow degli anni ’80 e il presente, esplorando traumi e fragilità dei legami maschili.

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Il cast della serie Half Man

Il cast di Half Man oltre a Richard Gadd, include anche:

Jamie Bell

Stuart Campbell

Mitchell Robertson

Neve McIntosh

Marianne McIvor

Charlie De Melo

Bilal Hasna

Julie Cullen

Amy Manson

Anjli Mohindra

Tim Downie

Tom Andrews

Philippine Velge

Stuart McQuarrie

Sandy Batchelor

Piers Ewart

Scot Greenan

Charlotte Blackwood

Calum Manchip

Kate Robson-Stuart

Come abbiamo già detto, Half Man è una serie creata e scritta da Richard Gadd, che è anche produttore esecutivo insieme a Sophie Gardiner, Anna O’Malley, Gaynor Holmes (BBC), Gavin Smith (BBC Scotland) e Tally Garner e Morven Reid per Mam Tor Productions. La regia è di Alexandra Brodski ed Eshref Reybrouck, mentre la distribuzione è affidata a Banijay Rights. La serie è prodotta con il supporto di diverse realtà BBC e di Screen Scotland. Proprio in questo modo, HBO Max rafforza la propria offerta in Italia con contenuti originali e grandi franchise come HBO, Warner Bros., DC e serie cult come Friends e The Big Bang Theory.

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