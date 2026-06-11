Gwyneth Paltrow, la star di Glee nella bufera per uno spot in Israele: la frase choc che ha scatenato la polemica sul web
L'attrice premio Oscar è finita al centro delle polemiche dopo aver promosso un complesso immobiliare di lusso in Israele, scatenando dure reazioni sui social.
Bastano pochi secondi di video per scatenare una tempesta. Gwyneth Paltrow lo sa bene, visto che non è nuova alle polemiche. Stavolta, l’attrice di Glee averla combinata davvero grossa perché è finita nella bufera a causa di uno spot pubblicitario in Israele, in cui sponsorizza appartamenti di lusso sembra. Una clip che ha acceso un dibattito feroce, dividendo il web tra chi la accusa di essere "complice" e chi la difende a spada tratta. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.
Gwyneth Paltrow travolta dalle polemiche dopo lo spot in Israele: "Hai aperto un giornale?"
Gwyneth Paltrow è finita al centro delle polemiche dopo aver partecipato a uno spot per il complesso residenziale di lusso 51Park, in costruzione a Herzliya, in Israele. Nel video, l’attrice conduce una normale giornata a New York prima di rivelare la sua destinazione finale. Quando l’autista le chiede: "New York?", lei risponde sorridendo: "Herzliya. Israele!". La campagna ha generato un acceso dibattito online. Tra le critiche più dure c’è stata quella di Alana Hadid, che ha scritto: "Il livello di capitalismo fuori controllo è sconvolgente. Davvero. Hai aperto un giornale? Hai visto le notizie? Non è nemmeno una questione di essere fuori sintonia con il momento. È una cosa che ti rende complice."
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Anche altre personalità hanno espresso sorpresa. Geraldine Viswanathan ha commentato semplicemente: "Oh mio Dio", mentre Cat Power ha chiesto: "È generato dall’intelligenza artificiale?". Il creator Matt Bernstein ha criticato la scelta dell’attrice, affermando: "Sei troppo ricca per fare pubblicità ad appartamenti di questo tipo. Il livello di avidità e cinismo è difficile da comprendere."
Gwyneth Paltrow, non solo polemiche, c’è chi la sostiene: "La adoro ancora di più"
Non sono però mancate persone che, invece, sostengono l’attrice. Molti utenti hanno sostenuto che la promozione di un complesso residenziale non debba essere automaticamente interpretata come una presa di posizione politica. Tra i sostenitori più visibili c’è stato Hen Mazzig, che ha scritto: "Oggi mettere il proprio nome accanto a Israele dovrebbe rappresentare un rischio per la carriera. Gwyneth Paltrow ha capito perfettamente il clima che si respira e ha accettato comunque di partecipare a qualcosa di semplice come la pubblicità di un complesso residenziale a Herzliya." Anche Selma Blair ha espresso il proprio sostegno con un breve commento: "La adoro ancora di più".
Al momento, né Paltrow né la società immobiliare hanno commentato la vicenda. Ciò però fa capire una cosa: una star internazionale, dal calibro di Paltrow, dovrebbe riflettere bene sull’idea di sponsorizzare o meno un’attività, e non per un motivo particolare. Semplicemente perché ci troviamo in un periodo tremendamente delicato e basta davvero poco per finire in un tornado di polemiche e accuse.
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