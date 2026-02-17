Trova nel Magazine
Gwen Stacy in Spider-Man Brand New Day: spunta il nome di Kiernan Shipka

E se Gwen Stacy fosse interpretata da Kiernan Shipka in Spider-Man Brand New Day?

Gwen Stacy in Spider-Man Brand New Day: spunta il nome di Kiernan Shipka

Spider-Man: Brand New Day sarà, a quanto sembra, un film ricchissimo di personaggi nuovi, di cui stanno uscendo le prime informazioni, molte delle quali, però, frammentarie e non ufficiali. Di alcuni attori già confermati non conosciamo il ruolo, e al contrario, di alcuni personaggi non conosciamo il volto sotto la maschera e la loro funzione. Di altri ancora si favoleggia e, data la natura ormai multiversale del Marvel Cinematic Universe, tutte le teorie sono potenzialmente accettabili, comprese quelle relative a Gwen Stacy, storico personaggio del Ragnoverso. Marvel Studios e Sony, fin qui, sono riuscite a tenere nascosti anche dettagli molto "da merchandising", come i nomi degli attori dietro personaggi tipo Boomerang e Tarantula: e se certi segreti sono rimasti tali, è possibile che ce ne siano altri ancora non emersi. In queste ore, un rumor rilanciato dallo scooper @Majestic_ucm punta su Kiernan Shipka (Le terrificanti avventure di Sabrina) nel ruolo di Gwen Stacy. La cosa va presa con cautela, ma non è la prima volta che Gwen viene associata al progetto: in precedenza si era parlato di Sadie Sink, e alcuni altri account social considerati semi-affidabili continuano a sostenere quella pista.

Gwen Stacy in Spider-Man: Brand New Day?

Nei fumetti, Peter Parker incontra Gwen quando entrambi sono studenti all’Empire State University: inizialmente non vanno d’accordo, poi tra i due nasce una storia e Gwen diventa rapidamente il grande amore della vita di Spider-Man, ben prima della più nota storia d’amore con Mary Jane. La sua vicenda ha una svolta tragica quando viene rapita da Green Goblin. Anche se Spider-Man in seguito frequenta e sposa Mary Jane Watson, Gwen è spesso raccontata come il suo "vero" grande amore. Nei film c’è stata un’alternanza tra i personaggi a seconda delle serie cinematografiche, per dare respiro alla trama. Ad ogni modo, negli ultimi anni la popolarità di Gwen è molto cresciuta grazie alla sua variante supereroistica, Ghost Spider, vista ad esempio in Spider-Man – Un nuovo universo e in Spider-Man: Across the Spider-Verse. Il rumor nello specifico aggiunge un dettaglio "di contesto": la Gwen di Shipka sarebbe stata vista in una lavanderia nello stesso edificio in cui vive Peter. Anche qui, meglio non correre: una vicina bionda non significa automaticamente che sia Gwen. Però questo potrebbe essere il momento giusto per introdurre il personaggio nel Marvel Cinematic Universe, senza per forza imboccare subito la strada "Spider-Gwen": Gwen potrebbe anche diventare un tassello narrativo con la stessa funzione, invertita, che ha avuto MJ nei fumetti. Inoltre, con Gwen destinata ad avere un ruolo importante nella serie animata Your Friendly Neighborhood Spider-Man, l’interesse di Marvel Studios verso il personaggio sembra alto; Shipka, che ha 26 anni, sarebbe comunque un profilo compatibile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

E Sadie Sink ed Emma Myers?

Il rumor, ad ogni modo, andrebbe in contrasto con quelli che, invece, accreditavano Sadie Sink per il personaggio. Sink è confermata nel cast del film, ma il suo ruolo è ancora segreto: una delle ipotesi principali era proprio quella relativa alla sua apparizione come Gwen, mentre altre speculazioni la vogliono nel ruolo di Jean Grey (una degli X-Man principali, già vista al cinema coi volti di Famke Janssen e Sophie Turner) o addirittura di May Parker, figlia di Peter in una realtà alternativa. Ad ogni modo, la presenza di Gwen con il volto di Shipka o Sink metterebbe fine al fantacasting che vorrebbe Emma Myers (che abbiamo visto in Mercoledì e Un Film Minecraft) nel ruolo… a meno di un ennesimo sconvolgimento del Multiverso.

A dirigere Spider-Man: Brand New Day è Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), su sceneggiatura dei "veterani" della saga Chris McKenna ed Erik Sommers. Tom Holland torna come Spider-Man in un cast che include anche Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Zendaya, Sadie Sink, Michael Mando, Tramell Tillman, Marvin Jones III, Jacob Batalon e Liza Colón-Zayas.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

