"È stata una tragedia...", le parole di Cecilia Rodriguez su papà Gustavo. Come sta oggi dopo l'incidente Cecilia Rodriguez è tornata a parlare del papà Gustavo e dell'incidente in cui è rimasto coinvolto più di un anno fa. Ecco come sta ora

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

CONDIVIDI

Gustavo Rodriguez, papà di Belen e Cecilia, è rimasto coinvolto in un incidente ormai un anno e mezzo fa. L’evento è accaduto all’interno di un deposito di Gallarate, proprio alle porte di Milano, e gli ha portato non pochi problemi fisici. L’uomo si è infatti ustionato al viso e alle mani, ed è stato ricoverato per diverso tempo.

Sulla questione la famiglia Rodriguez ha sempre voluto mantenere una certa riservatezza, anche non è mai stato nascosto a nessuno il brutto periodo che hanno vissuto sia la moglie che i figli di Gustavo. Un momento critico per tutta la famiglia Rodriguez, ma che fortunatamente si è risolto positivamente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cecilia Rodriguez torna a parlare dell’incidente di papà Gustavo

Sul suo account Instagram ufficiale, Cecilia Rodriguez ha parlato – a distanza di tempo – di quello che è accaduto al papà Gustavo. Quest’ultimo è infatti rimasto coinvolto in un brutto incidente negli ultimi mesi del 2024, mentre il 66enne argentino si trovava in un deposito a Gallarate vicino Milano. All’improvviso è infatti scoppiato un incendio per cause mai esplicate, e questo episodio gli ha causato delle ustioni di secondo grado sul 10% del corpo, soprattutto su volto e mani.

Il papà Rodriguez è quindi stato ricoverato per circa un mese nel reparto grandi ustionati dell’Ospedale Niguarda di Milano. Trascorso poco più di un anno dall’infortunio, Cecilia ha voluto aggiornare i fan sulle condizioni di salute del suo papà. Un followers le ha infatti domandato come stia Gustavo e se siano guarite le ustioni. "È stata una tragedia" – ha esordito lei – "Mio papà sta bene, per fortuna. La pelle del viso si rigenera, si è rigenerata molto in fretta. Le mani, insomma…".

Dopodiché ha scherzato affermando che suo papà è un pazzo. "Non che sia rimasto pazzo per questo incidente, diciamo che è sempre stato così", ha infine concluso. Passata la paura, Gustavo Rodriguez è tornato a fare il nonno a tempo pieno dei suoi tre nipoti: Santiago e Luna Marì, figli di Belen, e la nuova arrivata Clara Isabel che è stata invece messa al mondo da Cecilia e dal marito Ignazio Moser.

Chi è Gustavo Rodriguez

Padre di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, Gustavo è diventato anche lui un personaggio pubblico. In passato ha infatti partecipato a diversi programmi tv e a reality show come L’Isola dei Famosi. Il suo lavoro è però legato al mondo dell’imprenditoria e della consulenza, anche se ha anche lavorato nel settore dell’abbigliamento. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche