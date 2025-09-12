Trova nel Magazine
Guillermo Mariotto lascia Ballando e si prepara per questo show campione d'ascolti

Lo storico giudice dello show danzereccio interverrà nella conferenza stampa della storica trasmissione culinaria

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

RaiPlay

Lo storico giudice di Ballando con le stelle, lo stilista e designer venezuelano Guillermo Mariotto, si stacca momentaneamente dallo show danzereccio per presenziare a un evento altrettanto importante. Sarà infatti tra le voci presenti alla conferenza stampa di uno show di Rai in grado di macinare oltre 30 milioni di ascolti in Italia e all’estero.

Guillermo Mariotto alla conferenza stampa di Pizzagirls ’25

Stiamo parlando di Pizzagirls, show culinario in cui l’eccellenza italiana è protagonista e raccontata in 8 puntate attraverso il punto di vista di altrettante donne. 8 personaggi dello spettacolo del nostro Paese racconteranno cos’è la pizza per loro. Nato da un’idea di Carlo Fumo, lo show è arrivato alla stagione 5, con 116 puntate all’attivo, 18 pizzaiole e oltre 30 milioni di ascolti nazionali e internazionali.

Pizzagirls, oltre che su Rai Italia il sabato, si potrà seguire on demand su RaiPlay nella sezione Rai Italy e vedere in replica su Rai Premium. Lunedì 15 settembre 2025 si terrà la conferenza stampa di Pizzagirls ’25, presso la Sala Simonetta Tosi alla Casa Internazionale delle donne, Palazzo Buon Pastore a Roma. Interverranno: Marcello Ciannamea (Direttore Contenuti Digitali e Transmediali Rai), Carlo Fumo (Ideatore, Produttore e Regista), Angela Tuccia (Conduttrice), Barbara Politi (Conduttrice), Alessandra Botta(Biologa Nutrizionista). Con la partecipazione di: Martina Stella, Guillermo Mariotto, Beppe Convertini, Ludovica Nasti, Claudio Guerrini, Paolo Belli.

Quando andrà in onda la stagione 5 di Pizzagirls

Le prime quattro puntate della stagione 5 di Pizzagirls arriveranno su RaiPlay il 19 settembre. Le successive quattro la settimana successiva, il 26. Novità di questa edizione 2025, la co-conduttrice Barbara Politi in ogni puntata andrà a casa dei vip: Paolo Belli, Costanza Caracciolo, Martina Stella, Guillermo Mariotto, Ludovica Nasti, Beppe Convertini, Claudio Guerrini e gli Arteteca, per realizzare una pizza "home-made" insieme alle 8 maestre pizzaiole della stagione precedente: Roberta Esposito, Petra Antolini, Francesca Calvi, Jessica Sorrentino, Helga Liberto, Simona Della Valle, Francesca Gerbasio, Federica Mignacca. Al termine di ogni puntata, come nelle precedenti edizioni, i consigli nutrizionali della Biologa Nutrizionista la Dott.ssa Alessandra Botta.

Programmi

