Guillermo Mariotto beccato al telefono durante il tributo alla Bonaccorti in tv: “Ti lascio perché sono in diretta, ciao” Durante un momento carico di emozione dedicato al ricordo di Enrica Bonaccorti, un dettaglio riaccende le polemiche su Guillermo Mariotto.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Non tutte le dirette televisive scorrono come previsto, e a volte basta un dettaglio per cambiare completamente il tono di un momento solenne. È quanto accaduto nell’ultima puntata di La volta buona, andata in onda oggi, venerdì 13 marzo 2026, quando al centro della trasmissione c’era il ricordo di Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo. Un momento intenso, culminato in un collegamento con la camera ardente della conduttrice. E proprio lì, mentre lo studio era raccolto in un silenzio, qualcosa è andato storto.

Il precedente di Guillermo Mariotto, sempre a La Volta Buona

Non è la prima volta che Guillermo Mariotto si trova al centro di una situazione simile. Già lo scorso ottobre, sempre ospite a La volta buona, era stato sorpreso con il cellulare in mano durante la diretta. In quell’occasione, una telefonata era arrivata mentre si trovava in studio e Caterina Balivo aveva commentato con una punta di ironia: "Scusate noi siamo sempre in diretta e Guillermo Mariotto è in diretta con noi, ma al tempo stesso è pure al telefono…Che succede?". Per stemperare l’imbarazzo, la conduttrice gli aveva persino suggerito di spegnere il cellulare. Un consiglio rimasto, a quanto pare, inascoltato.

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Il momento della gaffe di Mariotto durante il tributo alla Bonaccorti

Nella puntata di venerdì, mentre il programma era immerso nel ricordo di Bonaccorti, durante il collegamento con la camera ardente si è avvertita in sottofondo la voce di Mariotto che parlava. Un brusio, inizialmente confuso, che però ha iniziato a farsi notare. Il vero colpo di scena è arrivato al rientro in studio, quando senza accorgersi forse che l’audio fosse già aperto, il giurato di Ballando con le stelle è stato sentito chiaramente pronunciare la frase: "Ti lascio perché sono in diretta, ciao.". In studio si è scelto di andare avanti come se nulla fosse accaduto. Nessun richiamo o battuta per smorzare la tensione, solo un rapido ritorno ai contenuti previsti. Eppure la gaffe non è passata inosservata, soprattutto sui social.

Le reazioni sui social

C’è chi parla di leggerezza, chi di abitudine difficile da correggere, chi invece invita a non ingigantire l’episodio. Resta il fatto che Mariotto, già protagonista di un episodio analogo mesi fa, si ritrova nuovamente sotto i riflettori per una distrazione che poteva probabilmente essere evitata. Intanto, a pochi minuti dalla messa in onda, su X sono comparsi i primi commenti, molti dei quali critici, altri più indulgenti ma comunque perplessi: "Ma davvero Mariotto al telefono durante il ricordo di Enrica Bonaccorti?" scrive un utente, "Forse qualcuno dovrebbe ricordargli di spegnere il cellulare prima di entrare in studio", scrive un altro. Poi chi è disposto a chiudere un occhio: "Errore? Sì. Fine del mondo? No".

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