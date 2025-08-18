Guillermo del Toro porta Frankenstein su Netflix: quando esce il film e nuove immagini Netflix ha diffuso nuove immagini dell'attesissimo film diretto da Guillermo Del Toro, tra poche settimane in concorso alla Mostra del cinema di Venezia

L’attesa per l’arrivo del film Frankenstein dell’acclamato regista Guillermo del Toro sta per terminare, ma quando esce su Netflix? Dal 22 ottobre 2025 la pellicola arriverà in alcuni cinema selezionati e dal 7 novembre sarà disponibile in streaming sulla piattaforma di Netflix. Prima ancora arriverà in concorso alla 82ª Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Grandi aspettative per una pellicola che può vantare un cast di assoluto spessore, con Oscar Isaac nei panni del Dottor Frankenstein e Jacob Elordi in quelli della sua creatura. A loro si affiancano Mia Goth, Christoph Waltz, Ralph Ineson e Charles Dance. Per celebrare l’uscita del Frankenstein di Guillermo del Toro, Netflix ha diffuso alcune immagini promozionali del film.

Il film adatterà il romanzo omonimo di Mary Shelley. A quarant’anni dalla morte del geniale Dottor Victor Frankenstein (Isaac), il Dottor Pretorius (Waltz), ambiguo scienziato, viene mandato alla ricerca della Creatura, ritenuta scomparsa decenni prima. Lo scopo è di proseguire gli esperimenti iniziati dal defunto Frankenstein, spingendosi oltre i limiti imposti dalla scienza e dalla morale. In parallelo, la narrazione ricostruisce gli eventi che hanno portato alla nascita del Mostro, ossia di come Frankenstein abbia vinto la morte riportando un vita un essere creato assemblando parti di cadaveri. Ciò che però è inizialmente motivo di orgoglio, ben presto si trasforma in orrore, con l’esperimento che sfugge al controllo del suo creatore e finisce per seminare il panico. In libertà, il Mostro evolve, impara a leggere e a comprendere gli umani. E quindi anche a soffrire per via del rifiuto e dell’abbandono.

Cosa aspettarsi dal film

Guillermo del Toro, per sua stessa ammissione, attendeva di poter realizzare questa pellicola da svariati anni. "Questo film ha vissuto nella mia mente per 50 anni, da quando l’ho visto da bambino. Sono 20-25 anni che cerco di realizzarlo. In effetti qualcuno potrebbe pensare che io sia un po’ ossessionato da Frankenstein. E probabilmente ha ragione", ha confidato durante un evento legato a Netflix lo scorso febbraio.

Il Frankenstein di Oscar Isaac sembra particolarmente ossessionato dal proprio lavoro e della sua ricerca, e forse è esattamente con lui che il regista si identifica maggiormente. Mia Goth dovrebbe interpretare Elizabeth, sorella adottiva di Victor e ugualmente appassionata di scienze (studiano assieme i testi di Paracelso). Il personaggio di Pretorius, invece, non è presente nel libro originale e venne creato per il sequel del 1935 La moglie di Frankenstein. Rispettando la caratterizzazione della pellicola, sarà con tutta probabilità un antagonista. Nel film, infatti, è docente universitario di Victor e lo incontra anni dopo per convincerlo a creare una nuova razza di uomini.

