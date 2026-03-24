Guerrieri, social in delirio in vista del finale: "Pazzesca". E Alessandro Gassmann svela il futuro della serie Mentre su Rai 1 si sta per chiudere il primo capitolo, il pubblico ha esultato sapendo che questa non sarà la fine: "Ti tiene incollata".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Mentre manca solo una puntata alla fine di questo primo capitolo di Guerrieri – La regola dell’equilibrio, un annuncio ha scosso il pubblico di Rai 1. Alessandro Gassmann, protagonista nella miniserie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, ha annunciato che presto ci sarà una seconda stagione. Ospite al Bif&st di Bari, l’attore ha espresso la sua gratitudine per gli ottimi ascolti registrati, per poi svelare che la serie non si fermerà con il quarto appuntamento, ma andrà avanti: "Secondo me possiamo ancora crescere. Questa serie è popolare, ma è anche una serie che richiede attenzione e il fatto che abbia fatto grandi numeri fa ben sperare perché ci permetterà di scavare forse ancora più a fondo nella scrittura di Gianrico". Questa notizia ha rincuorato i telespettatori del primo canale che ieri, lunedì 23 marzo 2026, si sono radunati davanti alla Tv per guardare il terzo episodio, commentando sia l’annuncio di Gassmann, sia la sua bravura nei panni dell’avvocato Guerrieri.

Guerrieri è agli sgoccioli, ma i social applaudono per la seconda stagione

Ieri sera su Rai 1 è andata in scena la terza e penultima puntata di Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la miniserie tratta dai romanzi di Carofiglio e con protagonista Alessandro Gassmann. Se il primo episodio aveva convinto tutti, il secondo aveva iniziato a sollevare qualche dubbio sulla trama, a volte poco attinente a quella dei libri, critiche che però non hanno intaccato gli ottimi ascolti registrati. Il terzo appuntamento, invece, ha nuovamente ottenuto riscontri più che positivi sui social, specialmente dopo l’annuncio dell’arrivo di una seconda stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gassmann, infatti, ha fatto sapere che la fiction andrà avanti, con lo scopo di esplorare ancora più nel profondo le dinamiche e i personaggi. Su X questa notizia ha scaldato gli spettatori: "Bellissima fiction, scrittura perfetta dietro, ottima regia, cast adeguato e #Gassmann straordinario. Risultato: la sensazione di aver ben passato il proprio tempo. Contento che sia stata annunciata una seconda stagione", "Fiction avvincente e interessante. Cast stellare", "Comunque bella serie… avvincente…. ti tiene incollata", "Si stanno intrecciando tante cose pretendo la seconda stagione", "Questa serie è pazzesca"

Potrebbe interessarti anche