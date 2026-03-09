Trova nel Magazine
Guerrieri - La regola dell’equilibrio, Alessandro Gassmann porta su Rai 1 l'avvocato di Gianrico Carofiglio

Una storia tratta da romanzi di successo e un mix di generi che uniscono thriller giudiziario, dramma umano e riflessione sulla giustizia: cosa vedremo su Rai 1.

Da lunedì 9 marzo 2026 arriva su Rai 1 la nuova serie tv Guerrieri – La regola dell’equilibrio, un legal thriller italiano che promette di conquistare il pubblico con un mix di suspense, introspezione e drammi personali. La fiction è ispirata ai romanzi dello scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio, dedicati al celebre avvocato Guido Guerrieri, interpretato da Alessandro Gassmann: un personaggio ironico, intelligente e tormentato, diviso tra la passione per la giustizia e i problemi della propria vita privata.

Guerrieri si candida così a essere una delle fiction più interessanti della stagione televisiva per diversi motivi: un protagonista complesso e lontano dagli stereotipi dell’avvocato invincibile; una storia tratta da romanzi di successo e un mix di generi che uniscono thriller giudiziario, dramma umano e riflessione sulla giustizia. E poi… un grande interprete con Gassmann. Il risultato è una fiction che non si limita al classico racconto di tribunale, e se volete conoscere tutto, trovate info e curiosità nel Video!

