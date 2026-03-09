Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Guerrieri, la serie Tv con Alessandro Gassmann: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi

Tutto sulla nuova fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann: trama, anticipazioni delle puntate, quando va in onda e il calendario completo degli episodi.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Da lunedì 9 marzo, Rai 1 porta in prima serata la nuova fiction "Guerrieri la regola dell’equilibrio", con Alessandro Gassmann nei panni dell’avvocato Guido Guerrieri. Quattro appuntamenti imperdibili in cui il protagonista affronta casi complessi, tra misteri, vecchi fantasmi e drammi personali. Tra empatia, coraggio e una profonda inquietudine, Guerrieri ci guida in un viaggio tra Bari notturna, tensione legale e intrighi emotivi. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni, dove seguire la serie e il calendario completo delle puntate.

Guerrieri, le anticipazioni della nuova fiction di Rai 1
Guerrieri, le anticipazioni della nuova fiction di Rai 1

Anticipazioni Guerrieri – La regola dell’equilibrio (9 marzo): la trama

Guido Guerrieri è un avvocato affermato che vive il proprio lavoro in modo totale. Ogni caso diventa una questione personale e lo porta a interrogarsi su giustizia, verità e responsabilità. La sua grande capacità di entrare in empatia con gli altri è una delle sue qualità migliori, ma spesso diventa anche il suo punto debole. Nella fiction, Guerrieri si trova ad affrontare vicende molto diverse tra loro. Tra queste c’è il ritorno di un cliente legato al suo passato, una misteriosa scomparsa che solleva molti interrogativi, l’omicidio di una ricercatrice biologa e la delicata situazione di un vecchio amico: il giudice Larocca, magistrato stimato che finisce sotto accusa per corruzione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

I FINLEY, LA NOSTRA VIDEOINTERVISTA ESCLUSIVA


Accanto a lui ci sarà una squadra eterogenea di collaboratori. Il fidato ispettore di polizia Carmelo Tancredi, l’intraprendente investigatrice privata Annapaola – ex giornalista di cronaca nera – e Consuelo, giovane praticante dello studio legale. A completare il gruppo c’è anche Toni, uno stagista apparentemente distratto ma capace di intuizioni sorprendenti. Mentre cerca di difendere i suoi clienti, Guerrieri deve fare i conti anche con la propria vita privata. La separazione dalla moglie Sara pesa ancora molto su di lui, mentre la passione per la boxe rappresenta una sorta di valvola di sfogo per gestire tensioni e conflitti interiori.

Quando va in onda Guerrieri su Rai 1

La fiction debutta su Rai 1 lunedì 9 marzo in prima serata. Gli episodi vengono trasmessi alle 21:30, con un appuntamento settimanale. La serie è composta da quattro puntate complessive. Oltre alla messa in onda televisiva, gli episodi saranno disponibili anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, permettendo al pubblico di recuperarli in qualsiasi momento. Diretta da Gianluca Maria Tavarelli, la fiction è liberamente ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio "Ragionevoli dubbi", "Le perfezioni provvisorie" e "La regola dell’equilibrio". Lo stesso autore ha collaborato anche alla sceneggiatura, contribuendo a mantenere intatto lo spirito delle storie originali. Come sempre accade quando il prime time di Rai 1 ospite una fiction particolarmente attesa, la puntata di Affari Tuoi terminerà qualche minuto prima del solito.

Calendario completo delle puntate

La prima stagione della serie è composta da quattro episodi, ognuno con un caso centrale che mette alla prova l’avvocato Guerrieri.

Il calendario della messa in onda:

  • 1ª puntata – 9 marzo: Ragionevoli dubbi
  • 2ª puntata – 16 marzo: Le perfezioni provvisorie
  • 3ª puntata – 23 marzo: Colpevole
  • 4ª puntata – 30 marzo: La regola dell’equilibrio

Potrebbe interessarti anche

Gloria - Guerrieri

Fiction Rai, dopo Sanremo pioggia di novità: da Alessandro Gassmann (arrabbiato) a Claudio Bisio alla Montalbano

Da Gloria con Sabrina Ferilli al ritorno di Lino Guanciale fino a Mare Fuori e Vanes...
Anticipazioni Domenica In e Da Noi a Ruota Libera domenica 8 marzo 2026

Domenica In e Da Noi a ruota libera: dalla Venier lacrime e musica con la vera star di Sanremo, Fialdini con Marcella Bella

Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 8 marzo, dei talk di Rai 1. La Venier ospit...
Rai, le novità di marzo 2026

Rai, le novità di marzo 2026: Sanremo (già) riparte, Paralimpiadi e la fiction più attesa di Lino Guanciale

Tanti titoli nuovi e graditi ritorno questo mese, dai contenuti sportivi alle fictio...
Laura Pausini e Carlo Conti

Sanremo: Pausini risponde (gelida) alla frecciata di Grignani, e Carlo Conti commenta le accuse di Alessandro Gassmann

Tensioni nella serata cover di Sanremo 2026, dopo le frecciate di Grignani e Gassman...
Selvaggia Lucarelli e Samira Lui, momenti di agitazione per le due star

Selvaggia Lucarelli e Samira Lui, momenti di agitazione per le due star

Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, va in onda Scherzi a Parte con tanti protagonisti ...
Don Matteo 15 reazioni social ottava puntata

Don Matteo 15, fan in rivolta e lacrime per Giulia e Diego: "Per me finisce qui"

Il lieto fine dei 'Mezzanottini' sembra essere sempre più lontano e impossibile, tan...
I guerrieri della notte in streaming e home video

New York come Atene, un raduno di gang degenera in guerriglia urbana: I guerrieri della notte in streaming e home video

Un’odissea urbana tra mito e realtà: il film di Walter Hill che ha trasformato le ba...
Alessandro Gassman  

I casi dell’avvocato Guerrieri, la nuova fiction Rai con Gassmann è già ‘in odore’ di sequel: cosa sappiamo

La fiction, prodotta dalla Rai, è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. E potre...
Lillo - La pelle del mondo

Lillo svolta dopo Sanremo, stasera si prende Rai 3 (e cambia lavoro): cos’è La pelle del mondo

L’amato comico e attore debutta stasera come conduttore in un nuovo programma che ac...

Ford

Guidi, senti, vivi

L’urban SUV che trasforma ogni viaggio in un'esperienza sonora

LEGGI

Personaggi

Monica Dugo

Monica Dugo
Pilar Fogliati

Pilar Fogliati
Andrew Howe

Andrew Howe
Saul Nanni

Saul Nanni

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963