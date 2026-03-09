Guerrieri, la serie Tv con Alessandro Gassmann: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi Tutto sulla nuova fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann: trama, anticipazioni delle puntate, quando va in onda e il calendario completo degli episodi.

Da lunedì 9 marzo, Rai 1 porta in prima serata la nuova fiction "Guerrieri la regola dell’equilibrio", con Alessandro Gassmann nei panni dell’avvocato Guido Guerrieri. Quattro appuntamenti imperdibili in cui il protagonista affronta casi complessi, tra misteri, vecchi fantasmi e drammi personali. Tra empatia, coraggio e una profonda inquietudine, Guerrieri ci guida in un viaggio tra Bari notturna, tensione legale e intrighi emotivi. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni, dove seguire la serie e il calendario completo delle puntate.

Anticipazioni Guerrieri – La regola dell’equilibrio (9 marzo): la trama

Guido Guerrieri è un avvocato affermato che vive il proprio lavoro in modo totale. Ogni caso diventa una questione personale e lo porta a interrogarsi su giustizia, verità e responsabilità. La sua grande capacità di entrare in empatia con gli altri è una delle sue qualità migliori, ma spesso diventa anche il suo punto debole. Nella fiction, Guerrieri si trova ad affrontare vicende molto diverse tra loro. Tra queste c’è il ritorno di un cliente legato al suo passato, una misteriosa scomparsa che solleva molti interrogativi, l’omicidio di una ricercatrice biologa e la delicata situazione di un vecchio amico: il giudice Larocca, magistrato stimato che finisce sotto accusa per corruzione.

Accanto a lui ci sarà una squadra eterogenea di collaboratori. Il fidato ispettore di polizia Carmelo Tancredi, l’intraprendente investigatrice privata Annapaola – ex giornalista di cronaca nera – e Consuelo, giovane praticante dello studio legale. A completare il gruppo c’è anche Toni, uno stagista apparentemente distratto ma capace di intuizioni sorprendenti. Mentre cerca di difendere i suoi clienti, Guerrieri deve fare i conti anche con la propria vita privata. La separazione dalla moglie Sara pesa ancora molto su di lui, mentre la passione per la boxe rappresenta una sorta di valvola di sfogo per gestire tensioni e conflitti interiori.

Quando va in onda Guerrieri su Rai 1

La fiction debutta su Rai 1 lunedì 9 marzo in prima serata. Gli episodi vengono trasmessi alle 21:30, con un appuntamento settimanale. La serie è composta da quattro puntate complessive. Oltre alla messa in onda televisiva, gli episodi saranno disponibili anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, permettendo al pubblico di recuperarli in qualsiasi momento. Diretta da Gianluca Maria Tavarelli, la fiction è liberamente ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio "Ragionevoli dubbi", "Le perfezioni provvisorie" e "La regola dell’equilibrio". Lo stesso autore ha collaborato anche alla sceneggiatura, contribuendo a mantenere intatto lo spirito delle storie originali. Come sempre accade quando il prime time di Rai 1 ospite una fiction particolarmente attesa, la puntata di Affari Tuoi terminerà qualche minuto prima del solito.

Calendario completo delle puntate

La prima stagione della serie è composta da quattro episodi, ognuno con un caso centrale che mette alla prova l’avvocato Guerrieri.

Il calendario della messa in onda:

1ª puntata – 9 marzo: Ragionevoli dubbi

Ragionevoli dubbi 2ª puntata – 16 marzo: Le perfezioni provvisorie

Le perfezioni provvisorie 3ª puntata – 23 marzo: Colpevole

Colpevole 4ª puntata – 30 marzo: La regola dell’equilibrio

