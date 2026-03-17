Guerrieri, Gassmann piace ma il pubblico questa volta si divide: "Fiction che induce il sonno" La seconda puntata della miniserie di Rai 1 non è piaciuta come la prima: "Troppo lenta".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Il secondo dei quattro appuntamenti con Guerrieri – La regola dell’equilibrio non ha convinto il pubblico di Rai 1. Ieri sera, lunedì 16 marzo 2026, la miniserie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, e con Alessandro Gassmann protagonista, è andata in onda con l’episodio numero 2, ma questa volta non a tutti è piaciuto. A differenza della prima puntata, che aveva ricevuto più complimenti che critiche, ora le cose sono cambiate: mentre l’avvocato Guerrieri era impegnato a risolvere il caso sulla scomparsa della ventenne Manuela, i telespettatori a casa sbadigliavano. In tanti, infatti, hanno trovato lenta la trama, mentre altri hanno iniziato a notare differenze con i libri originali dello scrittore ex magistrato, tanto da non credere che abbia collaborato più di tanto alla sceneggiatura come invece è accaduto.

Guerrieri, la seconda puntata non convince più: "Troppo lenta"

Se la prima puntata di Guerrieri – La regola dell’equilibrio aveva convinto la stragrande maggioranza del pubblico di Rai 1, l’appuntamento di ieri sera ha sollevato qualche polemica sui social. Diversi telespettatori hanno iniziato a evidenziare delle discrepanze con la trama dei libri di Carofiglio, da cui la miniserie è tratta, mentre molti altri, seppur complimentandosi con Alessandro Gassmann e tutto il cast, si sono letteralmente addormentati davanti al piccolo schermo. Su X, dove gli utenti di solito si radunano per commentare i maggiori show televisivi, in molti hanno espresso disappunto:

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"Addormentata anche stasera.. non ci siamo. Fiction che induce il sonno", "Io però ho un dubbio (che è aumentato dopo la puntata di stasera): quanto ha effettivamente partecipato Carofiglio alla stesura della sceneggiatura? Ci sono cose che proprio non mi convincono (e che hanno un po’ snaturato il personaggio di #Guerrieri )", "Fiction lenta", "#Guerrieri questa puntata un po’ troppo lenta secondo me, e anche più simile alle solite cose. Però di molto buono questa serie ha l’atmosfera, in qualche modo è avvolgente, calda, ed è una cosa rara da riscontrare", "Che noia questa fiction… diteci dove è questa ragazza e andiamo a dormire".

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