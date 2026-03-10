Guerrieri, la fiction piace e Gassmann convince ricordando 'Un Professore': "Vedo vibes di Dante"
Il debutto della serie tratta dai romanzi di Carofiglio è stato un successo sui social: "Bella serie. Ottimo cast".
La prima puntata di Guerrieri – La regola dell’equilibrio, è piaciuta ai telespettatori di Rai 1. Ieri sera, lunedì 9 marzo 2026, è andato in onda il primo dei quattro appuntamenti previsti con la serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, con Alessandro Gassmann nei panni del protagonista, l’avvocato Guido Guerrieri. Mentre il legale, uomo sempre in conflitto tra la passione viscerale per il suo lavoro e la complessità della sua vita privata, deve affrontare un caso difficile in tribunale, il pubblico sui social ha iniziato a commentare la fiction, tra plausi per l’interpretazione del cast, per le location mozzafiato sul lungomare di Bari e i casi giudiziari trattati con rigore e linguaggi appropriati alla materia. Non sono neppure mancati gli utenti che hanno accostato Gassmann a un altro personaggio di successo interpretato dall’attore, quello di Dante Balestra di Un Professore.
Gassmann piace a tutti nella serie Guerrieri: "Sinonimo di bravura e talento"
Il debutto di Guerrieri su Rai 1 è stato un successo. La serie tratta dai romanzi di Carofiglio è piaciuta al pubblico, che l’ha trovata credibile e ben fatta, soprattutto per i linguaggi forensi accurati e la corrispondenza con i libri da cui nasce, complice, forse, la partecipazione dello scrittore nel curare tutta la sceneggiatura. I complimenti social hanno riguardato anche il talento del cast, la scelta della location e, ovviamente, la bravura di Gassmann, che a tratti ha ricordato a molti il Professor Dante. Su X molti, infatti, tra un elogio e un altro hanno fatto notare questa cosa:
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
"Sarebbe un professore ma con uno stile più forense", "Ma lo sapete che la nuova serie di Alessandro Gassmann é molto accurata dal punto di vista processuale? Non me lo aspettavo proprio, ci sono dei dettagli che mi hanno stupita #Guerrieri", "Buona la prima! Scommetto potrebbe una delle migliori novità seriali in casa #Rai", "Bella serie. Ottimo cast. #gassmann sempre molto bravo e coinvolgente", "Alessandro Gassman è sinonimo di bravura e talento. #Guerrieri è il palco giusto dove questa sua bravura e questo suo talento trovano terreno fecondo", "L’avvocato Guerrieri è anche un po’ filosofo, ogni tanto vedo vibes di Dante. Bravo come sempre Alessandro Gassmann. Ottima serie".
Potrebbe interessarti anche
Guerrieri - La regola dell’equilibrio, Alessandro Gassmann porta su Rai 1 l'avvocato di Gianrico Carofiglio
Una storia tratta da romanzi di successo e un mix di generi che uniscono thriller gi...
Guerrieri, la serie Tv con Alessandro Gassmann: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi
Tutto sulla nuova fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann: trama, anticipazioni del...
Fiction Rai, dopo Sanremo pioggia di novità: da Alessandro Gassmann (arrabbiato) a Claudio Bisio alla Montalbano
Da Gloria con Sabrina Ferilli al ritorno di Lino Guanciale fino a Mare Fuori e Vanes...
Sanremo: Pausini risponde (gelida) alla frecciata di Grignani, e Carlo Conti commenta le accuse di Alessandro Gassmann
Tensioni nella serata cover di Sanremo 2026, dopo le frecciate di Grignani e Gassman...
Alessandro Gassmann, dopo 'Un professore' arriva su Rai 1 con un legal drama
Smessi i panni di Dante Balestra, l'attore torna nel ruolo di un avvocato pieno di d...
Selvaggia Lucarelli e Samira Lui, momenti di agitazione per le due star
Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, va in onda Scherzi a Parte con tanti protagonisti ...
Rai, le novità di marzo 2026: Sanremo (già) riparte, Paralimpiadi e la fiction più attesa di Lino Guanciale
Tanti titoli nuovi e graditi ritorno questo mese, dai contenuti sportivi alle fictio...
I casi dell’avvocato Guerrieri, la nuova fiction Rai con Gassmann è già ‘in odore’ di sequel: cosa sappiamo
La fiction, prodotta dalla Rai, è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. E potre...