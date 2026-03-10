Guerrieri, la fiction piace e Gassmann convince ricordando 'Un Professore': "Vedo vibes di Dante" Il debutto della serie tratta dai romanzi di Carofiglio è stato un successo sui social: "Bella serie. Ottimo cast".

La prima puntata di Guerrieri – La regola dell’equilibrio, è piaciuta ai telespettatori di Rai 1. Ieri sera, lunedì 9 marzo 2026, è andato in onda il primo dei quattro appuntamenti previsti con la serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, con Alessandro Gassmann nei panni del protagonista, l’avvocato Guido Guerrieri. Mentre il legale, uomo sempre in conflitto tra la passione viscerale per il suo lavoro e la complessità della sua vita privata, deve affrontare un caso difficile in tribunale, il pubblico sui social ha iniziato a commentare la fiction, tra plausi per l’interpretazione del cast, per le location mozzafiato sul lungomare di Bari e i casi giudiziari trattati con rigore e linguaggi appropriati alla materia. Non sono neppure mancati gli utenti che hanno accostato Gassmann a un altro personaggio di successo interpretato dall’attore, quello di Dante Balestra di Un Professore.

Gassmann piace a tutti nella serie Guerrieri: "Sinonimo di bravura e talento"

Il debutto di Guerrieri su Rai 1 è stato un successo. La serie tratta dai romanzi di Carofiglio è piaciuta al pubblico, che l’ha trovata credibile e ben fatta, soprattutto per i linguaggi forensi accurati e la corrispondenza con i libri da cui nasce, complice, forse, la partecipazione dello scrittore nel curare tutta la sceneggiatura. I complimenti social hanno riguardato anche il talento del cast, la scelta della location e, ovviamente, la bravura di Gassmann, che a tratti ha ricordato a molti il Professor Dante. Su X molti, infatti, tra un elogio e un altro hanno fatto notare questa cosa:

"Sarebbe un professore ma con uno stile più forense", "Ma lo sapete che la nuova serie di Alessandro Gassmann é molto accurata dal punto di vista processuale? Non me lo aspettavo proprio, ci sono dei dettagli che mi hanno stupita #Guerrieri", "Buona la prima! Scommetto potrebbe una delle migliori novità seriali in casa #Rai", "Bella serie. Ottimo cast. #gassmann sempre molto bravo e coinvolgente", "Alessandro Gassman è sinonimo di bravura e talento. #Guerrieri è il palco giusto dove questa sua bravura e questo suo talento trovano terreno fecondo", "L’avvocato Guerrieri è anche un po’ filosofo, ogni tanto vedo vibes di Dante. Bravo come sempre Alessandro Gassmann. Ottima serie".

