Guerrieri, critiche e delusione per il gran finale: "Voglio vedere la seconda stagione" La quarta e ultima puntata della serie con Alessandro Gassmann ha lasciato il pubblico con l'amaro in bocca: "Ma è finito senza una conclusioneeeee".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Capolinea arrivato per Guerrieri – La regola dell’equilibrio. Ieri sera, lunedì 30 marzo 2026, Rai 1 ha mandato in onda la quarta e ultima puntata della miniserie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio e con Alessandro Gassmann nei panni dell’avvocato protagonista. Sin dal primo appuntamento è stato un successo: la trama coinvolgente, lo sfondo suggestivo di Bari e l’interpretazione di tutto il cast, hanno convinto il pubblico che, episodio dopo episodio, ha seguito con entusiasmo la storia e fatto impennare gli ascolti. Anche il gran finale non è stato da meno, anche se sui social in molti hanno criticato la scelta di far così poche puntate e di far concludere il tutto in maniera un po’ troppo sbrigativa. Aldilà delle polemiche, però, tantissimi si augurano arrivi presto la seconda stagione, già confermata ufficialmente da Gassmann durante il Bif&st, dove ha annunciato che Guerrieri tornerà, e con ogni probabilità le riprese inizieranno nell’autunno 2026, mentre la messa in onda è prevista tra la fine dell’anno e l’inizio del 2027.

Critiche per il finale di Guerrieri, ma tutti attendono la seconda stagione

Mentre l’avvocato Guerrieri fa i conti con la fine del suo matrimonio e la ritrovata tenerezza con Margherita, il caso Quintavalle continua a tenere banco nella sua vita professionale, portando con se un senso di impotenza e un finale della serie che ha lasciato l’amaro in bocca a più di qualche telespettatore. Sui social in tanti hanno trovato che l’ultima puntata, in onda ieri sera su Rai 1, sia stata troppo frettolosa lasciando il pubblico senza una degna conclusione: "Ma una fiction può finire in questo modo?!", "Ma è finito senza una conclusioneeeee", "Un po’ sbrigativo come finale", "Ma si può dire che hanno rotto i finali aperti?", "Ma è finito così in maniera troppo sbrigativa", "Peccato poche puntate, ma perché questa abitazione a fare solo 4, mentre di alcune serie ne fanno 10 , vedi don Matteo". Dall’altra parte, però, sappiamo già che ci sarà una seconda stagione, per la gioia dei milioni di telespettatori che su X l’hanno chiesta a gran voce: "Non vedo l’ora che arrivi la 2 stagione", "#guerrieri la serie è bellissima, non l’ho trovata troppo pesante nonostante gli argomenti, mi ha tenuta attaccata al televisore… voglio vedere la seconda stagione", "Gente ci sarà una seconda stagione, non è un finale aperto anche perché non avrebbero spiegato parecchie cose. Calmatevi". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche