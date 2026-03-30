Guerrieri, Alessandro Gassmann chiude col botto e dà appuntamento alla seconda stagione: quando inizia e cosa sappiamo Mentre su Rai 1 va in onda l'ultima puntata della serie tratta dai romanzi di Carofiglio, l'attore ha già annunciato l'arrivo di un nuovo capitolo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Per Guerrieri – La regola dell’equilibrio è arrivato il momento di calare il sipario, per lo meno sulla prima fortunata stagione. Lunedì 30 marzo, infatti, in prima serata su Rai 1, andrà in onda l’ultimo attesissimo episodio della fiction tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio che, puntata dopo puntata, ha conquistato il pubblico con un racconto intenso tra giustizia, fragilità e vita privata. E per il protagonista Guido Guerrieri, interpretato da Alessandro Gassmann, sarà tutt’altro che un finale rassicurante.

L’ultima puntata si preannuncia come la più complessa e densa dell’intera stagione. Al centro della narrazione ci sarà ancora il caso Quintavalle, mentre Guido si troverà a fronteggiare non solo le implicazioni legali del caso, ma anche un profondo senso di impotenza, raramente emerso con tanta forza nel corso della serie. Parallelamente, la sua vita personale prenderà una piega inattesa.

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Ma ora, la domanda che tutti si pongono e se la serie tornerà. È stato lo stesso Alessandro Gassmann a confermare ufficialmente che Guerrieri avrà una seconda stagione. Per scoprire quando e cosa sappiamo, non vi resta che guardare tutto il Video!

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