Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Droni iraniani su Hollywood, l'allerta dell'FBI: Oscar 2026 a rischio?

Sicurezza rafforzata, cielo monitorato e il Dolby Theatre trasformato in una fortezza: Hollywood non era mai stata così blindata

Red carpet o… zona rossa? A pochi giorni dalla notte più attesa del cinema mondiale, ovvero la premiazione degli Oscar 2026 prevista nella notte tra il 15 e il marzo, l’atmosfera attorno al Dolby Theatre di Los Angeles è molto diversa dal solito. Nonostante tappeti rossi già distesi e troupe al lavoro per perfezionare ogni dettaglio, l’attenzione non è focalizzata soltanto sulle star: un’allerta dell’FBI infatti ha spinto gli organizzatori dell’evento a innalzare drasticamente le misure di sicurezza.

L’edizione di quest’anno sarà la più blindata di sempre?

Secondo quanto comunicato dalle autorità californiane, l’Iran potrebbe tentare un attacco di ritorsione contro la costa occidentale degli Stati Uniti utilizzando droni lanciati da un’imbarcazione non identificata in caso di prosecuzione degli attacchi americani. Un’ipotesi che, pur non accompagnata da dettagli operativi, ha messo in allarme FBI, LAPD e forze di sicurezza locali, ora impegnate in un coordinamento serrato per proteggere tutto ciò che ruota attorno agli Oscar.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Gli organizzatori dell’evento assicurano che la macchina della sicurezza è "robusta e già collaudata", ma l’allerta ha imposto un ulteriore giro di vite: controlli più rigidi, sorveglianza aerea, tecnologie anti-drone e un presidio costante attorno al teatro losangelino che, per una notte, sarà il centro del mondo.

Red carpet tra glamour e tensione

Il contrasto è evidente: mentre Conan O’Brien, che per il secondo anno di fila presenterà la premiazione, inaugurava giusto ieri – mercoledì 11 marzo – il tradizionale red carpet, giornalisti e addetti ai lavori si sono ritrovati a fare i conti con protocolli di sicurezza più stringenti del solito. L’allerta infatti è arrivata proprio nel giorno dell’avvio ufficiale dei preparativi, trasformando quello che di solito è un momento di festa, la stesura dell’iconico tappeto rosso dove candidati e celebrità posano e rilasciano interviste, in un set sorvegliato speciale.

Il cinema nel mezzo delle tensioni geopolitiche

La minaccia non nasce nel vuoto: le tensioni tra Stati Uniti e Iran, aggravate dalle recenti operazioni militari condotte dall’esercito americano in Medioriente, hanno alimentato il timore di possibili ritorsioni. L’FBI ha avvertito che un attacco potrebbe colpire "obiettivi non specificati" in California, e gli Oscar — simbolo globale della cultura americana — sono considerati un bersaglio potenzialmente tra i più sensibili.

Hollywood non si ferma, ma resta vigile

Nonostante il clima teso, l’Academy conferma che la cerimonia si svolgerà regolarmente. "Vogliamo che tutti si sentano protetti", hanno ribadito i produttori dell’evento: l’obiettivo è garantire che attori, registi, tecnici e pubblico possano vivere la serata più importante dell’anno in sicurezza, senza rinunciare allo spettacolo. "Show must go on", dopotutto.

Potrebbe interessarti anche

Clamoroso agli Oscar 2026: niente Red Carpet, cosa sta succedendo?

Clamoroso agli Oscar 2026: niente Red Carpet, la svolta che fa paura

A pochi giorni dall'edizione numero 98 della notte degli Oscar il tappeto rosso più ...
I peccatori: il film record degli Oscar in prima tv questa sera

Oscar vicinissimi per due film: trionfano (anche) in questa premiazione prestigiosa

Il dominio dei due film nella stagione dei premi si consolida alla vigilia degli Osc...
Stefano De Martino e Gerry Scotti

De Martino e Scotti nei guai: perché il ritorno di Casa a Prima Vista è un (grosso) problema

I conduttori di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dovranno fare i conti da staser...
Una battaglia dopo l'altra, trionfo ai BAFTA dopo i Golden Globes: è il favorito agli Oscar?

BAFTA: trionfa Leonardo DiCaprio, snobbato Timothée Chalamet: ma chi è il favorito agli Oscar?

Con i BAFTA in archivio, vediamo chi potrebbe sbancare agli Oscar del 15 marzo: DiCa...
Avvocato di Difesa 4, la spiegazione del finale della serie Netflix

Avvocato di Difesa 4, nel finale più oscuro di sempre c'è chi mente e chi cospira: come finisce la serie Netflix

Tutto ciò che non avete capito del finale della nuova stagione del serial giudiziari...
Leonardo DiCaprio torna nei cinema con il ruolo che gli ha regalato l'Oscar

Leonardo DiCaprio costretto a sopravvivere nella natura selvaggia in questo film che gli ha regalato il primo Oscar

Il film che ha dato l'Oscar a Leonardo DiCaprio, Revenant - Redivivo, di nuovo nei c...
Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto, secondo lo stylist Law Roach

Zendaya e Tom Holland si sono sposati (in gran segreto) davvero? Ecco tutta la verità

Niente matrimonio glamour per la coppia Zendaya / Tom Holland, stando a quanto dichi...
Vera Gemma, un premio Oscar la vuole protagonista nel suo prossimo film

Vera Gemma, un premio Oscar la vuole protagonista nel suo prossimo film

La figlia del grande Giuliano sarà il volto della prossima pellicola di Sean Baker, ...
Carlo Conti e Leonardo DiCaprio

Stasera in tv (28 febbraio), Conti vola con le cover di Sanremo 2026: la sfida con Leonardo DiCaprio

Cosa vedere stasera? Benvenuti al Sud su Canale 5 contro Master and Commander su La7...

Ford

L’auto che diventa il tuo rifugio

Quando la musica diventa emozione

LEGGI

Personaggi

Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo
John Hannah

John Hannah
Morris Chestnut

Morris Chestnut
Julian McMahon

Julian McMahon

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963