“Guendalina Tavassi ufficiale al Grande Fratello Vip”, per Ilary Blasi è una vera svolta: perché farà la differenza L'ex concorrente de L'Isola dei Famosi potrebbe essere a un passo dal varcare la Porta Rossa. Una potenziale boccata d'ossigeno per l'edizione in arrivo a settembre.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Dopo Giulia Provvedi, tra i nomi appena annunciati per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, adesso tocca a Guendalina Tavassi. Un’altra indiscrezione inattesa, per il reality che a breve sarà di nuovo condotto da Ilary Blasi, e necessita di un ‘parco’ concorrenti di primo livello per risollevare gli ascolti non esaltanti dell’ultima annata. A rilanciare il rumor su Tavassi è stata una nota esperta di gossip online, e si attendono ulteriori dettagli per la conferma definitiva. Ma sono parecchi i motivi per cui l’eventuale approdo dell’influencer potrebbe rivelarsi una manna per Blasi e soci. Ecco tutti i dettagli.

Guendalina Tavassi al Grande Fratello Vip, l’indiscrezione

La notizia è stata lanciata in esclusiva su Instagram da Deianira Marzano, esperta di gossip, che nelle sue storie ha riportato il breve messaggio anonimo arrivato (si suppone) da un follower: "Guendalina ufficiale al Gf". La foto associata al post non lascia dubbi: si tratterebbe di Guendalina Tavassi, già concorrente del Grande Fratello 11 condotto da Alessia Marcuzzi nel 2010. Tavassi aveva anche partecipato a due edizioni de L’Isola dei Famosi: nel 2012 e nel 2022 (nel secondo caso, in compagnia anche del fratello Edoardo Tavassi).

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Per Ilary Blasi, chiamata a risollevare le sorti di un format ormai visto e rivisto, l’arrivo di un’influencer da oltre 1 milione di followers potrebbe rappresentare una vera e propria salvezza. Guendalina aveva già colpito nel corso della sua prima esperienza al GF per esuberanza e carattere da vendere, e anche stavolta potrebbe rivelarsi una carta perfetta per scatenare polemiche, hype costante sui social e attenzione mediatica in generale. Per di più, l’ingresso nella Casa sarebbe per lei una rivincita notevole, data la mancata ‘convocazione’ nell’ultimissima edizione e la voglia di rivalsa che potrebbe portarsi dietro come bagaglio.

L’esclusione di Guendalina Tavassi dal GF di marzo

Già nelle settimane precedenti al 17 marzo 2026, data di inizio dell’ultimo Grande Fratello, si era vociferato online di un possibile approdo di Guendalina nella Casa. Quella volta, però, era stata proprio l’influencer a intervenire per chiarire. "Mi state dicendo che dovrò vincere io. Ma non lo faccio, che cosa vinco che non ci sono?", aveva spiegato Tavassi su Instagram, in dialogo con i suoi fan.

"Gli autori sanno del mio potenziale", aveva poi aggiunto, "ma non parlo di potenziale in senso generico, perché non sono nessuno, però so benissimo che all’interno del Grande Fratello, se ci sono io, ci si diverte. Perché poi questo trash, diciamo la verità, piace a tutti. Il fatto di vedere tutte queste persone che vanno d’amore e d’accordo annoia, il litigio fa gola. E io, si sa, che rompo le scatole parecchio. Però non ci sarò, non ho fatto il provino per questo Gf".

Proprio questa valutazione sulle potenzialità di ‘rottura’ di Guendalina potrebbe aver spinto gli autori, stavolta, a includerla nel nuovo cast. L’ufficialità arriverà solo dal programma stesso, ovviamente. Ma intanto l’hype social è già a mille. Primo segnale che la scelta di Guendalina potrebbe essere una buona, se non ottima mossa.

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