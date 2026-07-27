Guè, scontro sui social per il volo low-cost: polemica per la risposta del rapper a Luca Vezil La replica dell’artista milanese ha fatto molto discutere sul web: il confronto nato dopo la diffusione di un video del volo da Mykonos

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Guè risponde a Luca Vezil e lo fa senza filtri. Il rapper milanese – Cosimo fini all’anagrafe – ha replicato all’influencer direttamente sui social dopo che il video del suo volo da Mykonos è diventato virale scatenando battute e commenti. I toni sopra le righe dell’artista hanno diviso il web, tra chi ha apprezzato la sua scelta low-cost e chi non ha gradito le parole utilizzate. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Guè contro Luca Vezil, la replica infiamma i social: polemica per gli insulti dopo il video. Dalla battuta sul volo alla risposta che divide il web

Un semplice video ironico si è trasformato in un acceso botta e risposta sui social, alimentando una nuova polemica attorno a Guè. Tutto è nato dopo che Luca Vezil ha condiviso un filmato realizzato su un volo easyJet da Mykonos a Milano, sul quale viaggiava anche il rapper. L’influencer ha accompagnato il video con una didascalia dal tono ironico: "From private jet to easyJet è un attimo. Nun mollà Cosimo nun mollà, che icona. Capisci che c’è la crisi quando pure lui torna da Mykonos con easyJet". Il video non è passato inosservato sui social e Guè ha scelto di replicare direttamente su Instagram. Il rapper ha ricordato che "C’è solo EasyJet o low-cost da/per Mykonos, rit****to". L’ex Club Dogo ha poi rincarato la dose scrivendo: "Livello più basso mai raggiunto dall’umanità e da internet".

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Da Fedez a Salmo: i precedenti scontri social di Guè

Quella con Luca Vezil è soltanto l’ultima controversia che vede protagonista Guè, artista che negli anni ha spesso trasformato i social in un terreno di confronto diretto con colleghi e personaggi pubblici. Tra gli episodi più noti resta la lunga rivalità con Fedez, caratterizzata da frecciate, dichiarazioni pubbliche e reciproci attacchi che hanno attraversato diverse fasi della loro carriera. In più occasioni il rapper milanese ha criticato apertamente il collega, arrivando anche a mandarlo platealmente "a quel paese", alimentando uno dei dissapori più discussi del panorama musicale italiano. Non sono mancati momenti di tensione anche con altri protagonisti della scena rap. In passato Guè ha avuto confronti particolarmente accesi con Salmo, soprattutto nel periodo in cui il rapper sardo prese posizione contro alcuni meccanismi dell’industria musicale, dando vita a un acceso scambio di dichiarazioni. Anche Marracash, pur essendo stato per anni uno dei collaboratori più stretti di Guè, ha vissuto con lui fasi di divergenza artistica poi ricomposte.

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